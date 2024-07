Wimbledon - Alcaraz torna in finale: lo spagnolo alza il livello e batte Medvedev

È stato un percorso duro - anche pensando al valore degli avversari affrontati prima di arrivare in semifinale - quello che ha caratterizzato il cammino di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo ha lottato con sé stesso e non è sempre riuscito a esprimere con continuità il suo miglior livello.

Eppure, nonostante tutto e tutti, il campione in carica è a un solo passo dalla difesa del titolo a Wimbledon. Alcaraz ha conquistato la quarta finale Slam in carriera, la seconda consecutiva sui prati dell'All England Club.

È il secondo spagnolo a farlo almeno due volte insieme al suo idolo Rafael Nadal, il quarto tennista nell'Era Open a realizzare l'obiettivo a 21 anni dopo Boris Becker, Bjorn Borg e lo stesso Nadal. Solo Mats Wilander( 6) , Becker, Borg e Nadal( 5) hanno fatto meglio di lui come numero di finali Major raggiunte alla sua età.

Statistiche impressionanti che non fanno altro che confermare l'immenso talento di un giocatore che punta - lo ha ribadito in più occasioni - a battere i più importanti record del tennis mondiale. Anche quest'oggi, dopo un complicato primo set, Alcaraz ha superato le difficoltà e sconfitto Daniil Medvedev con il punteggio di ( 1) 6-7, 6-3, 6-4, 6-4.

Wimbledon - Alcaraz supera anche Medvedev e torna in finale

Un lunghissimo turno di battuta - in cui Medvedev si è dovuto salvare per non partire in maniera negativa - ha aperto l'incontro. Il russo ha acquisito coraggio e siglato il break a zero nel quarto game.

Alcaraz ha reagito immediatamente beffando l'avversario con un formidabile lob, ma ha ancora tentennato sul 2-3. Il nativo di Mosca ha però fallito il tentativo di servire per il set, complice uno strepitoso drop shot giocato da Alcaraz.

Medvedev si è ritrovato nel momento clou del set e ha dominato il tie-break 7-1. Un eccezionale passante ha permesso ad Alcaraz di rialzare la testa nel secondo parziale con un break - quello messo a segno sul 2-1 - rivelatosi decisivo.

Medvedev ha iniziato a innervosirsi e ha perso il servizio in apertura di terzo a causa di un dritto terminato di poco largo. Come accaduto in precedenza, Alcaraz ha protetto il vantaggio senza andare mai in affanno e chiuso 6-4.

Un breve passaggio a vuoto - intensificato da un dritto lungo di metri - ha impedito al fenomeno di El Palmar di scappare anche nel quarto set. Medvedev ha fatto il massimo per non uscire dalla partita, ma Alcaraz non era della stessa opinione e sul 3-3 si è aggiudicato il duello sulla diagonale del rovescio sulla seconda chance di break.