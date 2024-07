Wimbledon - Medvedev ha rischiato la squalifica durante il match contro Alcaraz

C'è stato un momento di forte tensione nella parte finale del primo set della semifinale della parte alta del tabellone a Wimbledon. Sul 5-3, Daniil Medvedev ha servito per il set e Carlos Alcaraz trovato un formidabile drop shot sulla terza palla del contro break.

La giudice di sedia Eva Asderaki ha subito segnalato il doppio rimbalzo della pallina sul rettangolo di gioco e assegnato il punto allo spagnolo. Una scelta non accettata di buon grado dal russo che ha rivolto all'arbitro delle parole.

Parole che secondo Asderaki avrebbe potuto meritare una punizione più severa del previsto e portare alla squalifica.

Asderaki ha convocato senza pensarci il supervisor dei Championships e dialogato con lui per qualche minuto prima di riprendere la sua postazione e annunciare al pubblico e ai giocatori la decisione finale.

Medvedev ha ricevuto alla fine un warning per comportamento antisportivo motivato con un ‘verbal abuse’ .

Eva Asderaki calling the Supervisor.



Medvedev told something to her after that not up call. It probably was serious.



Gets an unsportmanlike conduct warning...

— José Morgado (@josemorgado) July 12, 2024