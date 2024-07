Wimbledon - Krejcikova sorprende Rybakina: sarà lei a sfidare Paolini in finale

Ferrero: "Devono giocare molto bene per battere Carlos Alcaraz al meglio dei 5 set"

Quando è arrivato il suo momento, non si è fatta pregare e ha sorpreso in risposta la rivale sul 3-2 agguantando poi il set decisivo. A fare la differenza ci hanno pensato i dettagli: quelli che premiano la giocatrice più intelligente tatticamente. Krejcikova ha siglato il break del ko sul 3-3 sfruttando l'orribile drop shot tentato da Rybakina.

Il rendimento di Rybakina è calato punto dopo punto e Krejcikova è stata brava a non mollare mai. La ceca ha cancellato almeno una palla break - aiutandosi in due casi con il servizio - nei tre turni di battuta che hanno inaugurato la sua seconda frazione.

Dopo aver messo distanza tra sè e la sua avversaria, però, la kazaka si è forse rilassata e ha iniziato a commettere qualche errore di troppo. Errori che ha pagato cedendo due volte la battuta. La ceca ha ridotto il gap, ma non abbastanza da rientrare definitivamente nel set.

Rybakina non poteva desiderare partenza migliore, perché è riuscita a collezionare i primi quattro game della disputa brekkando in due circostanze Krejcikova e giocando con le righe.

In questa occasione, si tratta di una vittoria dal sapore speciale, perché Krejcikova ha conquistato la seconda finale Slam in carriera, la prima a Wimbledon . È la quinta ceca a compiere l'impresa sui prati dell'All England Club dopo Jana Novotna , Petra Kvitova , Karolina Pliskova e Marketa Vondrousova .

È stata ancora una rimonta - la terza su tre incontri - a permettere a Barbora Krejcikova di avere la meglio su Elena Rybakina con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-4 . Come accaduto negli unici due precedenti, la 28enne di Brno ha perso il set inaugurale contro la giocatrice naturalizzata kazaka e poi recuperato lo svantaggio.

