Wimbledon - Continua la favola di Paolini: batte Vekic in 3 set e conquista la finale

La giocatrice italiana vola in finale ai Championships

Lorenzo Musetti: "Non ho parole. Novak Djokovic? Sarà dura, ma io sono ambizioso"

Puppo su Sinner: "Jannik ha accumulato tensione per il ritiro di Anna Kalinskaya"

Vekic ha reagito senza perdere tempo e ripagato l'avversaria con la stessa moneta pochi minuti più tardi. La croata ha però tentennato e giocato un pessimo game in battuta. I due match point gettati alle ortiche tra il decimo e il dodicesimo gioco non hanno disunito Paolini, brava a chiudere 10-8 al super tie-break.

Paolini ha rischiato di incassare un pesante 0-3 in apertura di terzo set, ma con il solito cuore ha lottato ed evitato il peggio in attesa della sua occasione. Occasione arrivata e sfruttata sul 2-3 con una risposta tanto profonda quanto insidiosa.

Vekic ha commesso un gratuito con il dritto sull'opportunità di 2-1, ma ha successivamente respinto l'assalto dell'italiana con un servizio vincente. Paolini ha allontanato altre due volte i pericoli prima di farsi coraggio e siglare il break nel momento clou, quando sul 5-4 ha messo a segno il dritto in avanzamento sul set point.

Vekic ha invece iniziato con maggiore convinzione rimandando l'appuntamento con il break solo di qualche game. Sul 2-2 è stata aggressiva in risposta sulla nuova chance offertale dall'italiana, costretta a forzare con il dritto che si è poi spento in rete.

Un timido approccio ha caratterizzato il primo turno di battuta di Paolini, che ha dovuto salvare una palla break per non ritrovarsi subito sotto.

Paolini è riuscita a trovare la sua strada dopo un complicato avvio - in cui non ha giocato con la sua solita spensieratezza - e sconfitto Donna Vekic con il punteggio di 2-6, 6-4, 7-6( 8) .

Non imporsi alcun limite e volare sulle ali dell'entusiasmo con il sorriso: questa è la più grande lezione che Jasmine Paolini sta cercando di trasmettere a tutti i bambini che condividono la sua stessa passione.

Dalla prima vittoria sull'erba alla prima finale a Wimbledon il passo è breve. Sono trascorsi solo 15 giorni dal successo ottenuto all'esordio al WTA 500 di Eastbourne, ma il tempo scorre velocemente quando impari a sognare e non smetti mai di farlo.

Site build with: World CMS 3.0

© 2024 All Rights Reserved - Coppini Trading (Pty) LTD