Wimbledon - Day 11: l'orario ufficiale della semifinale tra Jasmine Paolini e Vekic

Manca sempre meno al penultimo atto di Wimbledon che vedrà impegnata Jasmine Paolini contro Donna Vekic per sognare una storica finale. La giocatrice italiana non aveva vinto nemmeno una partita sull'erba prima dell'attuale stagione, ma ha invertito decisamente la tendenza conquistando le semifinali sia al WTA 500 di Eastbourne che ai Championships.

L'obiettivo è cambiare il risultato maturato al Rothesay International e spingersi oltre pensando di poter ambire al titolo più prestigioso del circuito. Paolini ha già dimostrato che non esistono limiti e, giorno dopo giorno, costruito il suo futuro seguendo senza mai esitare il suo allenatore Renzo Furlan.

Il teatro della sfida tra Paolini e Vekic sarà il Campo Centrale di Wimbledon, il palcoscenico che ogni bambino appassionato di tennis sogna di poter calcare.

L'italiana è avanti 2-1 nel computo degli scontri diretti calcolando anche quelli giocati nelle qualificazioni e negli eventi minori. Paolini si è imposta nel torneo di qualificazioni a Cincinnati nel 2021 e nel tabellone principale di Montreal nel 2023; mentre ha perso l'incontro disputato al WTA di Courmayeur nel 2021.

Il match inizierà alle ore 14:30 italiane e sarà trasmesso in diretta su Sky Sport. Subito dopo toccherà a Elena Rybakina e Barbora Krejcikova che oggi hanno battuto rispettivamente Elina Svitolina e Jelena Ostapenko.

Entrambe sanno bene come si vince uno Slam: la tennista naturalizzata kazaka ha conquistato proprio Wimbledon nel 2022; la ceca ha invece trionfato al Roland Garros nel 2021.

And then there were four…



Who will advance to the ladies’ singles final? 🏆#Wimbledon pic.twitter.com/7if8kYbEW2 — Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2024