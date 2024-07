Wimbledon - Stupenda Jasmine Paolini: domina Navarro e vola in una storica semifinale

Jasmine Paolini ha sconfitto 6-2 6-1 la statunitense Emma Navarro nei quarti di finale ed è in una storica semifinale a Wimbledon. Non si arresta la crescita dell'allieva di Renzo Furlan che dopo la finale al Roland Garros è nelle prime quattro anche a Wimbledon.

Doppio tabù superato: Jasmine Paolini è la prima giocatrice italiana nella storia a raggiungere la semifinale al torneo di Wimbledon. E per arrivarci ha superato per la prima volta Emma Navarro con la quale nei precedenti aveva sempre perso.

6-2 6-1 il punteggio della sfida che di fatto non ha avuto storia. Paolini ha tenuto il game di apertura ma la prima a mettere il naso davanti era stata Navarro che era andata sul 2-1. Ma da quel momento non c'è più stata partita.C'è stata l'immediata reazione di Paolini che ha recuperato il break immediatamente strappando a zero il servizio alla sua avversaria.

Paolini ha giocato un primo set perfetto e sul 3-2 in suo favore ha strappato di nuovo il servizio alla sua avversaria per due volte per chiudere il primo parziale 6-2. Paolini ha letteralmente annichilito Navarro che ci ha capito veramente poco.

Anche nel secondo set continua il dominio di Jasmine Paolini

Nel secondo set Paolini ha salvato un delicato terzo game nel quale ha annullato anche palle break poi è stata lei ad andare in fuga strappando ancora una volta il servizio alla Navarro per involarsi sul 4-1.

6-2 4-1 sembrava una sogno ma era assolutamente realtà. Navarro in confusione totale, Paolini monumentale andava a chiudere 6-1. Paolini ha giocato una partita straordinaria da applausi a scena aperta. Jasmine Paolini affronterà ora in semifinale a Wimbledon Donna Vekic che ha superato Lulu Sun con il punteggo di 5-7 6-4 6-1.