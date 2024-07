Novak Djokovic, Lorenzo Musetti e gli ultimi due quarti di finale del tabellone femminile: il Day 10 di Wimbledon è pronto a intrattenere tutti gli appassionati di tennis. Il primo match che andrà in scena sul Campo Centrale alle ore 14:30 italiane vedrà opposta Elena Rybakina ed Elina Svitolina.

La giocatrice naturalizzata kazaka conosce bene le qualità di cui ha bisogno una giocatrice per trionfare sui prati dell'All England Club. Rybakina ha infatti conquistato lo Slam londinese - si tratta dell'unico Major finora aggiunto in bacheca - nel 2022 dimostrando di avere le armi a disposizione per fare male alle sue avversarie sull'erba.

Wimbledon - Day 10: Djokovic sfida de Minaur. Ecco quando scenderà in campo Musetti

Subito dopo l'incontro tra Rybakina e Svitolina, scenderanno in campo Djokovic e Alex de Minaur. Il campione serbo ha giocato la migliora partita del suo torneo e sconfitto nettamente Holger Rune agli ottavi di finale; mentre l'australiano ha chiuso in quattro set con il brivido contro Arthur Fils.

De Minaur si è infatti toccato la gamba sul match point, anche se in conferenza stampa ha minimizzato l'accaduto e rassicurato i suoi tifosi. "È uno dei tennisti più veloci del circuito. È migliorato molto nell’ultimo anno e mezzo.

Ci siamo incontrati agli Australian Open l’anno scorso in uno Slam, lui non giocò molto bene. Da quel match, però, ha fatto molti progressi e non sono sorpreso che sia in top ten" , ha detto Djokovic per elogiare i miglioramenti compiuto dal suo prossimo rivale.

Sul Campo 1 - alle 14:00 - Jelena Ostapenko vuole continuare a coltivare il suo sogno e per raggiungere le semifinali cercherà di battere Barbora Krejcikova. Entrambe hanno vinto un Major in carriera al Roland Garros.

Al termine di questa partita - intorno alle 16:00/16:30 - toccherà a Musetti. Il tennista di Carrara giocherà il suo primo quarto di finale in uno Slam e troverà dall'altra parte della rete Taylor Fritz.

L'americano è avanti 2-1 nei precedenti e ha battuto Musetti a Wimbledon nel 2022. L'azzurro si è aggiudicato l'ultimo scontro diretto che si è però disputato sulla terra battuta al Masters 1000 di Montecarlo.