Wimbledon - Troppo Novak Djokovic per Holger Rune: il serbo ai quarti con De Minaur

Se quello contro Holger Rune poteva essere il primo test di un certo livello per valutare la condizione di Novak Djokovic si può dire che l'esame per il giocatore serbo sia stato superato. Il 24 volte campione Slam infatti ha battuto il tennista danese con il punteggio di 6-3 6-4 6-2 in poco più di due ore di gioco e si è qualificato per i quarti di finale del torneo di Wimbledon.

Djokovic ora giocherà nei quarti di finale contro l'australiano Alex de Minaur. Djokovic ha sempre dato l'impressione di essere in controllo della partita e in grado di spegnere le fiammate di Rune. Dominio assoluto del serbo.

Nel primo set c'è stata una partenza sprint di Djokovic, uscito decisamente meglio dai blocchi che si è portato sul 3-0. Rune ha carburato a rilento ma è entrato in partita. Djokovic ha gestito senza troppi patemi il proprio game di servizio e ha chiuso il primo parziale 6-3.

Secondo set più equilibrato e deciso da un break di Djokovic a Rune nel settimo game

Storia diversa nel secondo set ma quasi lo stesso esito nel punteggio. I primi giochi sono stati equilibrati e molto lottati. Il fuoriclasse però prima o poi colpisce: al settimo game è stato il serbo ad andare avanti 4-3 con un break.

Djokovic ha avuto diverse occasioni per chiudere con un nuovo break nel nono gioco ma non c'è riuscito. Ha poi tenuto il decimo game chiave sulla sua battuta. 6-3 6-4 e Djokovic in totale controllo della partita. Rune avrebbe dovuto ripetere quanto fatto nel turno precedente contro Halys quando è risalito da due set a zero sotto.

Ma qui l'avversario era decisamente diverso. E infatti Djokovic è andato subito avanti di un break anche nel primo game del terzo set. E ha chiuso agevolmente 6-2. Di certo è stata la migliore edizione di Djokovic in questo Wimbledon.