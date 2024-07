Wimbledon - Che rimonta per Fritz: Zverev ko al 5° set. Rybakina-Svitolina ai quarti

È finita nel peggiore dei modi l’avventura di Anna Kalinskaya a Wimbledon. La giocatrice russa è stata purtroppo costretta a ritirarsi a inizio secondo set durante il match con Elena Rybakina per un problema al braccio.

Il dolore ha iniziato a farsi sentire quando Kalinskaya era avanti di un break nel parziale inaugurale e i due turni di battuta persi sul 3-2 e sul 3-4 hanno inviato segnali negativi alla 25enne. L’intervento della fisioterapista non ha cambiato la situazione e Kalinskaya ha alzato bandiera bianca dopo un breve colloquio a distanza con il team.

Ad affrontare Rybakina ai quarti sarà una scatenata Elina Svitolina. L’ucraina ha inflitto un sonoro 6-2, 6-1 a Xinyu Wang sul Campo 2. Yulia Putintseva non è riuscita a dare seguito al meritato successo ottenuto ai danni della numero uno WTA Iga Swiatek e si è arresa nettamente 2-6, 6-3 a un’ottima Jelena Ostapenko.

Wimbledon - Che rimonta per Fritz: Zverev ko al quinto set. Rybakina e Svitolina ai quarti

Wimbledon si rivela ancora un tabù per Alexander Zverev. La corsa del tennista tedesco si è interrotta per la terza volta agli ottavi di finale.

A porre fine al suo sogno ci ha pensato Taylor Fritz completando una incredibile rimonta con il punteggio di 4-6, ( 4) 6-7, 6-4, 7-6( 3) , 6-3. L'americano ha perso solo due punti al servizio fino al fatidico 4-4, quando Zverev si è procurato la prima palla break della disputa, ha vinto il duello con il dritto e chiuso con il rovescio archiviando il set.

Anche nel secondo parziale, entrambi i protagonisti hanno gestito bene i propri turni di battuta e solo il tie-break ha premiato Zverev 7-4. Fritz ha provato a essere ancora più aggressivo per esercitare una certa pressione sul rivale; tattica che ha dato i suoi frutti.

Il tedesco si è salvato in apertura, ma sul 4-4 ha colpito un doloroso doppio fallo sulla chance offerta allo statunitense. Un altro tie-break ha caratterizzato la quarta frazione: questa volta Fritz ha alzato la voce e dominato in lungo e in largo conquistando il set decisivo.

Il rendimento di Zverev è ulteriormente calato: sembrava poca l’energia - sia fisica che mentale - a sua disposizione. Fritz ne ha approfittato subito guadagnando il 4-1 in pochi minuti e proteggendo il vantaggio fino alla fine con grande personalità.

Sarà lui l'avversario di Lorenzo Musetti. Prima volta ai quarti di finale dei Championships per Alex de Minaur. L'australiano ha sconfitto Arthur Fils 6-2, 6-4, 4-6, 6-3 superando il passaggio a vuoto vissuto nel terzo set.