Sinner, Musetti e Paolini portano in alto l'Italia: non era mai accaduto a Wimbledon

La crescita del movimento azzurro è esponenziale e continua a stupire tutto il mondo. L'Italia si è superata anche nell'appuntamento di Wimbledon: ben tre tennisti si sono spinti fino ai quarti di finale, tra il tabellone di singolare maschile e femminile.

Jannik Sinner, uno dei grandi favoriti per la vittoria finale da numero uno nel ranking Atp, ha proseguito senza particolari problemi il suo cammino dopo aver sconfitto in tre set il giovane statunitense Ben Shelton agli ottavi.

Gran risultato raggiunto da Lorenzo Musetti, che si è liberato dell'ostacolo francese Giovanni Mpetshi Perricard e ha ottenuto i quarti per la prima volta in carriera in un torneo Slam. Nel femminile continua la favola di Jasmine Paolini, in un'annata sempre più da incorniciare.

La 28enne, nell'ultimo turno, ha approfittato dell'improvviso infortunio rimediato dall'avversaria Madison Keys sul 5-3 del set decisivo, che è stata poi costretta a ritirarsi proprio sul più bello. Nell'Era Open non era mai accaduto che tre giocatori azzurri conquistassero i quarti in una competizione Major.

