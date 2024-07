Jannik Sinner e Jasmine Paolini andranno a caccia delle semifinali nel Day 9 di Wimbledon. Entrambi saranno protagonisti sul Campo Centrale in una giornata che si preannuncia storica per tanti e diversi motivi. Considerando che anche Lorenzo Musetti ha vinto quest'oggi il suo match di quarto turno contro Giovanni Mpetshi Perricard in quattro set, il tennis tricolore ha stabilito un nuovo record: non era mai accaduto nell'Era Open che due italiani e un'italiana raggiungessero i quarti di finale ai Championships nella stessa edizione.

Carlos Alcaraz affronterà invece Tommy Paul sul Campo 1 e dovrà cambiare passo per continuare il suo cammino sui prati dell'All England Club.

Wimbledon - Day 9: l'orario delle partite di Jannik Sinner e Jasmine Paolini

Sarà proprio Sinner ad aprire il programma sul Centrale alle ore 14:30 italiane.

Per l'altoatesino ci sarà il dodicesimo capitolo della rivalità con Daniil Medvedev; una rivalità che ha in qualche modo offerto un contributo fondamentale al suo percorso di crescita. Il numero uno del mondo ha infatti perso le prime sei partite disputate contro il russo, ma ha poi rialzato la testa e - a partire del torneo ATP 500 di Pechino - sconfitto Medvedev cinque volte consecutive.

I due non si sono mai trovati l'uno di fronte all'altro sull'erba, una superficie che si adatta sicuramente meglio alle caratteristiche di Sinner. Al termine del loro incontro, toccherà a Paolini. La 28enne cercherà di sfruttare la sua grande occasione contro Emma Navarro.

Sul Campo 1 si parte alle 14:00 con il sorprendente quarto di finale tra Donna Vekic e Lulu Sun. Alcaraz se la vedrà infine con Paul, un avversario che lo ha spesso messo in difficoltà.