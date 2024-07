Wimbledon - Lorenzo Musetti ai quarti per la prima volta in uno Slam: Perricard ko

Uno, due e tre. Dopo Jannik Sinner e Jasmine Paolini, anche Lorenzo Musetti ha strappato l'accesso ai quarti di finale di Wimbledon: una soglia mai esplorata prima dal tennista toscano in un torneo dello Slam. Il giocatore 22enne ha mostrato una bella prestazione, riuscendo a sconfiggere l'insidioso big server francese Giovanni Mpetshi Perricard al termine di una battaglia di oltre due ore.

Un risultato che ha consentito all'italiano di tornare nella top 20 del ranking mondiale Atp (virtualmente ora in 19esima posizione con 1930 punti). A inizio match entrambi si sono concentrati molto sul loro rispettivo turno di servizio, con l'azzurro che ha faticato a far partire gli scambi (com'era prevedibile) quando si è trovato a rispondere.

Un settimo game pieno di difficoltà, anche con diverse seconde, è costato caro al nativo di Carrara, che ha ceduto la battuta ed è stato costretto a rincorrere nel punteggio. Il transalpino ha sfruttato l'opportunità e si è portato a casa il primo set per 6-4.

L'atleta classe 2002 è stato abile a restare in partita e a non innervosirsi, attendendo l'occasione in risposta. Questa chance si è presentata nell'ottavo game, in cui sul 15-40 Musetti ha subito ottenuto il break decisivo per pareggiare i conti (6-3), giocando molto bene i punti importanti.

Perricard ha subìto il contraccolpo e iniziato a concedere più del solito a partire dal terzo parziale. Il break nel terzo game ha indirizzato la partita in favore del carrarino, che ha cominciato a essere solidissimo al servizio e ad avere tante opportunità in risposta.

Un secondo break ha chiuso il set col risultato di 6-3. Il francese non ha saputo reagire, rimediando un break a zero nel quarto parziale che è scivolato fino al 6-2 per l'azzurro. Sulle ali dell'entusiasmo, Musetti dovrà affrontare ora il numero 4 al mondo Alexander Zverev o lo statunitense Taylor Fritz.