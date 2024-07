Wimbledon - Grigor Dimitrov si ritira, Medvedev sfiderà nei quarti Jannik Sinner

Era senz'altro una delle partite più attese della giornata del singolare maschile quella tra il bulgaro Grigor Dimitrov e il russo Daniil Medvedev. Alla fine purtroppo è durata solamente otto giochi. Sul 5-3 del primo set a favore del russo Dimitrov ha dovuto ritirarsi a causa di un guaio fisico.

Nel recuperare una palla è scivolato sull'erba e dovrebbe aver accusato un problema al ginocchio. Se ne saprà ovviamente di più nelle prossime ore. La partita era iniziata molto bene per il giocatore bulgaro che si era portato in vantaggio per 3-0.

Poi sono arrivati il recupero di Medvedev e la fuga sul 5-3. L'infortunio è avvenuto nel corso del sesto gioco, il bulgaro ha provato a resistere qualche altro game ma in apertura di nono gioco dopo aver servito non è nemmeno riuscito ad arrivare sulla risposta di Medvedev e si è diretto verso la rete e si è ritirato.

Abbraccio naturalmente tra i due tennisti per un campo uno che oggi si è rivelato maledetto visto che è stato il teatro anche del ritiro di Madison Keys contro Jasmine Paolini.

Medvedev sarà quindi l'avversario di quarti di finale di Jannik Sinner

Daniil Medvedev in questo turno quindi senza troppo faticare ha superato l'ostacolo degli ottavi di finale e sarà il prossimo avversario di Jannik Sinner che nel pomeriggio ha superato in tre set Ben Shelton soffrendo solamente nel terzo set vinto al tie break.

Nell'intervista in campo a Medvedev è stato chiesto di questo quarto di finale contro il campione degli Australian Open 2024 che ha sconfitto proprio il russo nell'atto conclusivo a Melbourne: "Dovrò giocare il mio miglior tennis, ho perso le ultime 5 partite contro di lui, 4 sono state davvero tirate e nell'ultima ha vinto facilmente invece. Mi dovrò preparare al meglio e dare il 100%, sarà sicuramente un match interessante".