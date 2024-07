Wimbledon - Day 8: Novak Djokovic sfida Rune. Lorenzo Musetti a caccia dei quarti

È il giorno della super sfida tra Novak Djokovic e Holger Rune, ma anche quello in cui Lorenzo Musetti andrà a caccia dei primi quarti di finale in un torneo del Grande Slam. Sono tante le partite pronte a regalare spettacolo nel Day 8 di Wimbledon.

Elena Rybakina aprirà sul Campo Centrale alle ore 14:30 italiane e sfiderà Anna Kalinskaya. Subito dopo toccherà ad Alexander Zverev e Taylor Fritz, in un match tanto affascinante quanto interessante. Il tedesco è avanti 5-3 nel computo degli scontri diretti e si è aggiudicato i due precedenti disputati sull'erba dei Championships nel 2018 e nel 2021.

Wimbledon - Day 8: Novak Djokovic sfida Holger Rune. Lorenzo Musetti a caccia dei quarti

Gli appassionati di tennis dovranno attendere questi due incontri prima di gustarsi la partita tra Djokovic e Rune, che chiuderà il programma sul Centrale.

Il campione serbo ha sempre sofferto contro il danese e, nonostante una condizione non ottimale, dovrà fare il massimo per continuare il suo cammino. Sul Campo 1 si parte alle 14:00 con Alex de Minaur e Arthur Fils. Entrambi proveranno a staccare per la prima volta il pass per i quarti di finale sui prati dell'All England Club.

Yulia Putintseva non vuole fermarsi dopo l'incredibile successo ottenuto ai danni di Iga Swiatek. La giocatrice naturalizzata kazaka se la vedrà con Jelena Ostapenko. L'ultimo match vedrà come protagoniste Danielle Collins e Barbora Krejcikova.

Musetti giocherà invece alle ore 12:00 italiane per mettere in bacheca il miglior risultato in carriera in un Major. Per conseguire l'obiettivo dovrà battere la concorrenza del lucky loser dal grande servizio Giovanni Mpetshi Perricard.

Il tennista di Carrara ha sconfitto il francese 7-6( 9) , 7-6( 9) lo scorso 11 giugno a Stoccarda.