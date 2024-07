Un'altra - l'ennesima - grande prova di forza ha caratterizzato la prestazione di Jannik Sinner. Il numero uno del mondo ha lanciato un chiaro messaggio a tutti i suoi rivali superando con determinazione un tennista del calibro di Ben Shelton con il punteggio di 6-2, 6-4, 7-6( 9) agli ottavi di finale.

Al termine di una convincente partita, Sinner ha raggiunto per la terza volta di fila i quarti di finale a Wimbledon: nessun italiano ha mai compiuto tale impresa. Nella speciale classifica degli azzurri in grado di spingersi fino a questo punto in un torneo del Grande Slam, inoltre, l’altoatesino è secondo a quota otto: solo Nicola Pietrangeli( 10) ha fatto meglio di lui.

Wimbledon - Sinner vola ai quarti: battuto Shelton in 3 set. Soffre ma vince Alcaraz

Sinner si è rivelato impeccabile al servizio nei primi due set e ha perso solo otto punti in totale: uno nel primo e sette nel secondo.

Shelton, da parte sua, ha fatto davvero fatica quando lo scambio superava i tre o quattro colpi. L'italiano ha impiegato giusto un game per prendere confidenza con le potenti battute dell'americano e già sull'1-1 sfiorato il break.

Break che è arrivato puntuale sul 2-2 grazie a un dritto spedito di metri oltre la linea di fondo da Shelton. Sinner ha poi raddoppiato e archiviato il parziale. Il 22enne di San Candido si è lasciato bastare il game di risposta vinto in apertura di secondo set per registrare un importante 2-0.

Un improvviso calo di rendimento ha alimentato le speranze di rimonta di Shelton nel terzo. Sinner ha commesso qualche errore di troppo con il dritto e si è ritrovato sotto 0-3. Il vincitore degli Australian Open, con tanta personalità, ha atteso il momento giusto e siglato il contro break sul 2-4.

Come se nulla fosse, Sinner ha cancellato un set point - Shelton ha tentato una complicata risposta - e agguantato un tie-break che ha poi finito per portare a casa annullando altri tre set point. Continuano gli alti e bassi per Carlos Alcaraz.

Nelle ultime due partite, lo spagnolo ha sofferto molto e non è riuscito a mantenere la concentrazione alta con quella costanza necessaria per chiudere in tre set. Dopo essersi rifugiato nel parziale decisivo con Frances Tiafoe, il campione in carica ha vissuto un’altra giornata complicata ma conquistato i quarti di finale a Wimbledon per la seconda volta battendo Ugo Humbert 6-3, 6-4, 1-6, 7-5.

Nel set inaugurale le cose sono andate piuttosto bene e Alcaraz sembrava aver ritrovato brillantezza rispetto al precedente match. Nel secondo, però, sono iniziati i problemi e solo salvandosi in ben quattro occasioni ha allontano i pericoli sul 2-2.

Humbert gli ha poi dato una grande mano quando ha servito per restare nel set. È nella terza frazione che Alcaraz ha completamente staccato la spina perdendo sei giochi consecutivi e tre volte la battuta. Tre break di fila hanno caratterizzato le primissime fasi del quarto: due a favore del nativo di El Palmar.

Alcaraz non ha risolto i problemi, perché sul 3-2 ha di nuovo rimesso in corsa Humbert. Il francese ha avuto la chance più importante sul 4-3, ma ha visto l’avversario rimontare con coraggio da 0-40. Il tennista di Metz si è messo nei guai da solo nell’undicesimo game arrendendosi in maniera definitiva.