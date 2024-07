Wimbledon 2024 è l'edizione delle rimonte: stabilito uno storico record

Un’edizione di Wimbledon all’insegna delle grandi rimonte. Il torneo più antico del mondo entra nel vivo, con le grandi sfide per un posto alle fasi finali. La prima settimana però non ha sicuramente annoiato, anzi, ha regalato emozioni per tutti gli appassionati presenti.

Tra pioggia, interruzioni, sorprese e spettacolo, il torneo londinese si è guadagnata un posto nella storia. Durante i Championship 2024 è stato infatti stabilito un record epico: sono diventati infatti il primo Grande Slam ad accumulare dieci vittorie in cui il tennista vincitore ha rimontato da due set a zero.

Un risultato frutto di una grande instabilità meteorologica, che ha interrotto spesso il normale svolgimento delle partite, ribaltando poi le sorti. Ma soprattutto merito di grandi rimonte da parte di campioni capaci di non arrendersi nonostante il doppio svantaggio.

Tutte le rimonte di questa edizione di Wimbledon

Delle dieci rimonte da due set di svantaggio, ben otto sono arrivate già al primo turno. Questi i ribaltamenti dei 64esimi di finale: Harris su Michelsen, Tiafoe su Arnaldi, Thompson contro Kotov, Bublik su Mensik, Machac sul lucky loser Goffin, Safiullin contro Cerundolo, Kokkinakis su Auger-Aliassime e Seyboth Wild su Jubb.

A queste rimonte si aggiunge poi quella di Grigor Dimitrov al secondo turno contro il cinese Juncheng Shang. Il bulgaro, dopo aver perso i primi due parziali, si è imposto col punteggio di 5-7 6-7(4) 6-4 6-2 6-4. Ultima, in ordine cronologico, quella ottenuta al terzo turno dal danese Holger Rune sul francese Quentin Halys.

Il 21enne ha evitato una clamorosa debacle contro l’attuale numero 220 del ranking, accendendo la luce soltanto nel terzo set e portando a casa l’incontro col risultato di 1-6 6-7(4) 6-4 7-6(4) 6-1. Quest’ultima rimonta, la decima, è valsa lo storico record per quest’edizione di Wimbledon.