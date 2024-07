Wimbledon - Jasmine Paolini, il sogno continua: la vittoria contro Keys vale i quarti

Non accadeva dal 2018, con Camila Giorgi, che una tennista italiana raggiungesse i quarti di finale. A distanza di sei anni è stata Jasmine Paolini a eguagliare il risultato della connazionale, ora con l'obiettivo di fare ancora meglio e continuare a sognare.

La stagione per la 28enne toscana è sempre più da incorniciare: sul campo 1 è stata in grado di piegare anche Madison Keys, che si è dovuta arrendere alla forza quasi incontrastabile dell'azzurra.

Ora ci sarà sicuramente una statunitense sul cammino: la testa di serie numero 2 del tabellone principale Coco Gauff o la 19esima del seeding Emma Navarro. Nonostante non avesse mai vinto una partita sull'erba prima del 2024, l'atleta seguita dall'ottimo coach Renzo Furlan non ha alcuna intenzione di fermarsi nello Slam londinese, così come in doppio nel quale è attualmente agli ottavi insieme a Sara Errani.

Paolini è partita fortissimo e molto concentrata in questo delicato confronto. La nativa di Castelnuovo di Garfagnana ha sfruttato le due opportunità costruite in risposta ed è salita addirittura sul 4-0 in apertura di match, perdendo subito dopo uno dei due break.

L'italiana ha però difeso il restante vantaggio e chiuso 6-3 il primo set in suo favore. Nel secondo, dopo aver strappato nuovamente il servizio all'americana, Jasmine ha avuto un momento di enorme difficoltà in cui ha cominciato davvero tanto da fondo campo.

Keys ne ha approfittato e ottenuto ben tre break di fila, portandosi avanti fino al 5-1. La numero 7 al mondo non ha mollato neppure in quella situazione di punteggio e iniziato una poderosa rimonta fino al 5-5, tornando a dominare e a mettere con le spalle al muro l'avversaria, che è riuscita comunque a garantirsi il tie-break così come l'azzurra.

La battaglia dei nervi se l'è aggiudicata la statunitense, abile a sfruttare l'occasione di riaprire completamente i giochi (8-6). Keys si è presa il primo vantaggio nel terzo set e ha conquistato un secondo break, portandosi sul 5-2.

Nel game successivo Paolini ha recuperato uno dei due break, poi è accaduto l'incredibile: Madison si è infortunata proprio nel punto che ha permesso all'italiana di recuperare nel punteggio. L'americana è dovuta ricorrere al medical timeout per trattare la zona dell'adduttore: la statunitense ha servito per il match ma con evidenti problemi di movimenti.

Paolini si è presa anche il secondo contro-break per riportare il risultato in parità (5-5). La toscana è poi andata sul 6-5, prima che Madison Keys si ritirasse ufficialmente.