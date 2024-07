Wimbledon - Djokovic batte Popyrin in quattro set: sfiderà Rune agli ottavi

Il campione serbo conquista per la sedicesima volta gli ottavi ai Championships

Djokovic non si è lasciato condizionare dalle occasioni non sfruttate e ha giocato un impeccabile tie-break. Agli ottavi se la vedrà con Holger Rune che ha rimontato due set di svantaggio contro Quentin Halys .

Il belgradese non ha sofferto al servizio e ha archiviato il set con un ace di seconda. Equilibrio totale nella quarta frazione: entrambi hanno gestito con precisione i propri turni di battuta. Popyrin ha tremato sul 5-5 ma recuperato miracolosamente da 0-40.

Nel gioco successivo si è accesa la luce e sulla terza palla break ha beffato l'australiano con un importante e consistente passante.Djokovic ha aumentato i giri del motore e pareggiato i conti. A decidere il terzo parziale in suo favore è stato il game inaugurale, perché un dritto largo di Popyrin gli ha consentito di percorrere una strada in discesa.

Il serbo ha tentato di annullare la palla break con lo schiaffo al volo e Popyrin ha rovinato i suoi piani colpendo un discreto passante. Il serbo ha sofferto anche in apertura di secondo set: a salvarlo sull'1-1 ci ha pensato un provvidenziale ace pescato dal mazzo nel momento più opportuno.

Djokovic ha sconfitto in rimonta Alexei Popyrin , un avversario che gli aveva creato più di un grattacapo già a Melbourne quest'anno, con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4, 7-6( 3) .

Il risultato - in termini di set - è stato identico a quello della scorsa partita, ma la prestazione che ha accompagnato il successo può questa volta conferire maggiore fiducia a Novak Djokovic . Il campione serbo avrà la possibilità di disputare il sedicesimo ottavo di finale a Wimbledon - solo Roger Federer ha fatto meglio di lui - grazie alla vittoria numero 95, come Billie Jean King , ottenuta sui prati dell'All England Club.

