Wimbledon - Musetti soffre ma vola agli Ottavi. Bene Rybakina, ok Medvedev

Anche la giornata di oggi è stata condizionata da continui stop legati alla pioggia. Nonostante ciò Lorenzo Musetti è riuscito a concludere e a raggiungere per la prima volta in carriera gli Ottavi di finale a Wimbledon.

L'azzurro sfrutta il sorteggio favorevole e - nonostante una grande sofferenza, legata anche a diverse chance sprecate, chiude in quattro set contro l'argentino Comesana, tra le rivelazioni di questo torneo. La sfida è stata più volte bloccata dalla pioggia ma si è conclusa in quattro set con Musetti che ha vinto con il risultato di 6-2;6-7;7-6;6-3.

Musetti raggiunge Jannik Sinner e abbiamo così due tennisti italiani agli Ottavi di finale di Wimbledon. Lorenzo parte benissimo e chiude il primo set in pochissimo tempo, ma finisce per complicarsi da solo o quasi la vita.

Nel secondo parziale ha diverse opportunità per allungare, ma non riesce ad avanzare e spreca anche due set point sul servizio avversario sul 5 a 4. Si va al tie-break dove l'azzurro è fin Troppo falloso e cede il parziale per 7 punti a 4.

Qui si arriva un momento chiave e Musetti continua a fallire palle break. Paradossalmente l'azzurro si ritrova a dover annullare un set point con il servizio che lo avrebbe portato sotto 2 a 1; Musetti riesce a sbloccarsi e chiude al tie-break.

Il quarto set, fermato ancora dalla pioggia, vede l'azzurro allungare e chiudere definitivamente la questione. Agli Ottavi sarà scontro contro il giovane big server francese Mpetshi Perricard, un avversario comunque non impossibile.

Ok Medvedev e Rybakina

In un match più volte fermato dalla pioggia chiude anche Daniil Medvedev che, nonostante gli sfavori o quasi del pronostico dovuti alla superficie, riesce a regolare giocando anche un buon tennis il tedesco Struff, sconfitto in quattro set.

Nel femminile la sorpresa di giornata è stata la sconfitta della Swiatek, non si fa sorprendere invece Elena Rybakina che abbatte nettamente la danese Wozniacki, lasciandogli addirittura solo un game in meno di un'ora di gioco.