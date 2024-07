Il torneo femminile di Wimbledon ha perso a distanza di pochi minuti l'una dall'altra la numero uno del mondo Iga Swiatek e la finalista delle ultime due edizioni Ons Jabuer. Il Day 6 dei Championships ha riservato al pubblico queste due grandi sorprese che faranno sognare tutte le tenniste presenti nella parte alta del main draw.

La giocatrice polacca, nell'ultima conferenza stampa, aveva spiegato che il suo rapporto con i prati dell'All England Club viveva un costante miglioramento. Quest'oggi, però, le cose non hanno funzionato e Yulia Putintseva ne ha approfittato giocando forse la migliore partita in carriera.

La tennista naturalizzata kazaka si è imposta in rimonta con il punteggio di 3-6, 6-1, 6-2.

Wimbledon - Putintseva elimina la numero uno del mondo Swiatek. Fuori anche Jabeur

Swiatek ha iniziato in realtà molto bene e si è portata in vantaggio di un break sul 3-2.

La nativa di Varsavia ha tremato solo quando ha servito per il set, ma comunque fatto un passo in avanti cancellando tre opportunità di contro break. Putintseva non ha fatto una piega e nella seconda frazione di gioco alzato il livello in maniera esponenziale.

La 29enne, dall'1-1, ha dato vita a un impressionante serie di game consecutivi vinti arrivando addirittura a quota nove. La natura conseguenza di questa statistica è che si è ritrovata avanti 4-0 nel set decisivo.

Un vantaggio che ha custodito fino alla fine con cura e determinazione. A eliminare Jabeur, invece, è stata un'ottima Elina Svitolina. L'ucraina ha già dimostrato di poter fare bene sull'erba - nel 2023 si è fermato solo in semifinale contro la futura campionessa Marketa Vondrousova . e ha lanciato un chiaro messaggio superando la tunisina 6-1, 7-6( 4) .