Wimbledon, Day 7 - Ecco quando scenderanno in campo Jannik Sinner e Jasmine Paolini

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, i due grandi favoriti per raggiungere la semifinale nella parte alta del tabellone, andranno a caccia dei quarti di finale dei Championships nel Day 7 di Wimbledon. Il campione in carica aprirà il programma sul Campo Centrale alle ore 14:30 italiane e affronterà Ugo Humbert dopo la complicata vittoria ottenuta ai danni di Frances Tiafoe.

Lo spagnolo si è ritrovato sotto due set a uno e, nonostante la giornata negativa, è riuscito a ribaltare l'incontro vincendo il tie-break del quarto parziale e dominando il quinto. Gli organizzatori hanno poi optato per due match femminili: il primo vedrà la giocatrice di casa Emma Raducanu giocare contro Lulu Sun; il secondo metterà in scena il derby americano tra la testa di serie numero due Coco Gauff ed Emma Navarro.

Wimbledon - Day 7: Sinner e Paolini a caccia dei quarti di finale

Sinner non scenderà dunque in campo sul Centrale - cosa già accaduta all'esordio - ma sul Court 1. Il Court 1 vedrà impegnati sia l'altoatesino che la numero uno italiana Jasmine Paolini.

La giocatrice azzurra non vuole porsi alcun limite e l'obiettivo è collezionare il miglior risultato a Wimbledon qualificandosi per i quarti di finale. Per farlo dovrà battere la concorrenza di Madison Keys: il match inizierà alle 14:00.

Subito dopo toccherà a Sinner, pronto a sfidare Ben Shelton. La partita dovrebbe cominciare intorno alle 16:00. L'italiano e l'americano si sono affrontati tre volte in carriera: due i successi di Sinner - Vienna 2023 e Indian Wells 2024 - uno quello di Shelton a Shanghai nel 2023.

Grigor Dimitrov, infine, troverà dall'altra parte della rete uno tra Jan-Lennard Struff e Daniil Medvedev che devono ancora terminare il proprio terzo turno.