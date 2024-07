La reazione decisa di Mardy Fish sulla polemica tra Taylor Fritz e Arthur Rinderknech

Mardy Fish interviene sulla discussione tra l'americano Taylor Fritz e il francese Arthur Rinderknech. E il tweet dell'ex tennista è decisamente una presa di posizione molto forte di vicinanza al tennista americano. Facciamo un passo indietro e ripercorriamo la vicenda prima di arrivare al tweet dell'ex tennista Usa arrivato al numero 7 del mondo.

L'anno scorso i due giocatori si sono affrontati al Roland Garros. Fritz ha vinto quell'incontro ma i tifosi francesi avevano provocato le lamentele di Fritz per un tifo ritenuto eccessivo. Alla vigilia della sfida di due giorni fa a Wimbledon Rinderknech aveva dichiarato: "L'atmosfera sarà più tranquilla rispetto a Parigi nel 2023 e lui piangerà un po' meno.

Non ho nulla contro di lui, ma si è lamentato un po' troppo".

Mardy Fish prende posizione sul battibecco tra Fritz e Rinderknech

Poi in campo anche a Wimbledon è arrivato il successo di Fritz che al momento della stretta di mano ha ironicamente detto a Rinderknech "Have a nice flight home".

"Buon volo verso casa". Il tennista francese, ha risposto che avrebbe comunque giocato ancora il doppio e Fritz ha replicato 'Congratulazioni, buon per te'. Rinderknech ha cercato un ulteriore chiarimento mentre Fritz preparava il suo borsone per l'uscita dal campo con il tennista americano che ha concluso "Tu sai quello che hai detto".

In conferenza stampa poi Fritz è tornato sul tema: "Non puoi essere irrispettoso con me prima della partita per poi pensare di venire qui a essere carino e che tutto sia ok. Non è così che funziona" sono state le sue parole.

Su questa diatriba Mardy Fish, 42enne tennista statunitense ex numero 7 del mondo ha twittato tutto il suo appoggio a Fritz. Con un messaggio eloquente: "Non sono mai stato così orgoglioso", con la pubblicazione della bandiera degli Stati Uniti d'America dopo la frase facendo soprattutto riferimento alla frase pronunciata da Fritz a Rinderknech in rete: "Buon volo verso casa".