Tim Henman all'uscita da Wimbledon fermato dalla Polizia: ecco cosa è successo

Disavventura per Tim Henman anche se a lieto fine. L'ex tennista britannico infatti è stato fermato dalla Polizia mentre rientrava presso la sua abitazione dopo la cerimonia dedicata ad Andy Murray sul campo centrale di Wimbledon.

E' stato lo stesso Henman a raccontare di essere stato seguito dalle forze dell'ordine. L'ex numero 1 del tennis britannico, da tempo commentatore della BBC a Wimbledon e anche voce tecnica di Eurosport durante Australian Open e Roland Garros, ha raccontato il momento particolare in cui è stato interrogato dagli agenti, che stavano dando la caccia a un sospettato che si presume fosse fuggito dalla scena di un incidente.

"Stavo tornando a casa tardi quella serata - ha raccontato Henman a BBC Radio 5 Live - verso mezzanotte meno un quarto, e ho visto le luci lampeggianti a circa un centinaio di metri dietro di me".

Tim Henman racconta il momento in cui per errore è stato fermato dalla Polizia e il dialogo con gli agenti

"Stavo guidando e ho pensato: 'Beh, mi accosto e li lascio passare".

"E all'improvviso invece l'auto della polizia si è affiancata alla mia auto ed era accanto a me. Così, naturalmente ho abbassato il finestrino e c'era una poliziotta alla guida e un poliziotto sul sedile del passeggero.

Loro hanno iniziato a farmi domande e mi hanno detto: 'Da dove vieni?' E io ho detto: "Ehm, rientro da Wimbledon".

La poliziotta poi mi ha detto: "Abbiamo ricevuto una segnalazione di una Range Rover in fuga dalla scena di un incidente".

In quel momento, ha concluso il suo racconto Henman, il poliziotto che era sul sedile del passeggero si è rivolto a lei e le ha detto: "Non credo che sia lui". Ho pensato: "Okay, perfetto".