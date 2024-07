Wimbledon - Jannik Sinner senza problemi con Kecmanovic vola negli ottavi di finale

Jannik Sinner non ha avuto nessun problema al terzo turno di Wimbledon contro Miomir Kecmanovic. La testa di serie numero 1 del torneo si è imposta per tre set a zero e si è qualificata per gli ottavi. 6-1 6-4 6-2 il punteggio finale.

Dopo la partita con Matteo Berrettini ricca di pathos e molto combattuta, Sinner questa volta di fatto ha dilagato contro il giocatore serbo che al turno precedente aveva eliminato Tallon Griekspoor. Il campione degli Australian Open è andato in campo ancora come ultimo incontro in programma sul centrale praticamente in prima serata vista la durata soprattutto del match di Carlos Alcaraz che ha superato in cinque set Frances Tiafoe.

Sinner ora attende il vincente della partita tra il canadese Denis Shapovalov e Ben Shelton, match interrotto per pioggia sul 3-2 Shelton nel primo set. Si riprenderà nella giornata di sabato 6 luglio. Primo set senza problemi per Sinner che ha avuto una partenza devastante e si è involato sul 5-0.

Il giocatore serbo ha perso il primo set in 21 minuti col punteggio di 6-1.

Kecmanovic è riuscito a opporre un po' di resistenza a Jannik Sinner solamente nel secondo set

Nel secondo set Kecmanovic è riuscito a stare meglio nella partita.

Ha fronteggiato e annullato una palla break nel terzo game ma è riuscito a tenere il servizio senza troppi problemi fino al 4-4. Qui il serbo è andato nel suo turno di battuta 40-15, Sinner non ha mollato, ha recuperato, si è conquistato una palla break che ha concretizzato con una risposta di rovescio sulla quale Kecmanovic non è riuscito a trovare le contromisure.

Di lì a breve Sinner ha chiuso 6-4 il set. Due set a zero per il numero 1 del mondo. Terzo set di nuovo senza storia con Sinner che si è imposto 6-2 con doppio break. Partita molto tranquilla per un solido Sinner che non ha nemmeno consumato troppe energie.

Domani in campo gli altri due italiani che cercheranno l'accesso agli ottavi di finale. Lorenzo Musetti contro Francisco Comesana e Fabio Fognini che riprende la partita contro Roberto Bautista Agut in una situazione in cui è in vantaggio due set a uno ma è indietro 4-5 nel quarto set.