Wimbledon - Day 6: Musetti, Fognini e Djokovic protagonisti: gli orari dei match

Termineranno tutti i match di terzo turno nei tabelloni di singolare del circuito maschile e femminile. Più partite del previsto sono previste nella giornata di sabato a Wimbledon, complice la tanta pioggia caduta venerdì che ha fatto rinviare la fine di quattro battaglia fra gli uomini.

Gli organizzatori del torneo hanno reso pubblico il programma completo del 'day 6' a Londra. Sul campo centrale toccherà al giocatore di casa Cameron Norrie cercare l'impresa contro il tedesco Alexander Zverev, testa di serie numero 4 del main draw, dalle ore 14:30 italiane.

A seguire l'interessante confronto tra la tunisina Ons Jabeur e l'ucraina Elina Svitolina, semifinalista dello scorso anno nello Slam inglese. Chiusura affidata al campione serbo Novak Djokovic, che dovrà vedersela con l'australiano Alexei Popyrin: quasi una prova del nove per Nole, chiamato ad alzare il livello nonostante le condizioni fisiche non al top per via dell'intervento al ginocchio, dopo l'infortunio rimediato al Roland Garros.

Sul campo 1, a partire dalle 14, ci saranno i due mancini Ben Shelton e Denis Shapovalov. Poi la numero uno polacca Iga Swiatek, opposta alla kazaka Putintseva. Come terzo match è stata inserita Elena Rybakina, che affronterà l'ostica danese Caroline Wozniacki.

Il programma sarà terminato dall'attesissimo, specialmente per i fan inglesi, doppio misto con Andy Murray (ultima partita a Wimbledon della carriera) ed Emma Raducanu, che giocheranno con il salvadoregno Arevalo e la cinese Zhang.

Gli italiani sui campi secondari

Fabio Fognini tornerà in campo per finire la battaglia con lo spagnolo Roberto Bautista Agut: i due proseguiranno sul court 16 dalle 12. Lorenzo Musetti invece dovrà attendere la conclusione di Krejcikova-Bouzas Maneiro per sfidare l'argentino Francisco Comesana, una delle sorprese di questa edizione.