Wimbledon - La pioggia non dà tregua: il match di Fabio Fognini terminerà domani

Dalle 17:45 ore italiane, il maltempo si è preso tutta la scena sui campi secondari di Wimbledon. Gli organizzatori del torneo hanno comunicato lo spostamento di tutti gli ultimi match di singolare cominciati fino alle 19:30, prima di rinviare definitivamente le partite a sabato 6 luglio.

Tra i penalizzati da questa situazione, c'è Fabio Fognini: il tennista italiano dovrà concludere domani l'incontro di terzo turno con Roberto Bautista Agut. Il ligure è avanti 2-1 nei confronti dello spagnolo ma dovrà ricominciare la battaglia subito in un momento piuttosto particolare (sotto 5-4 ma servizio a disposizione nel quarto parziale).

L'azzurro ha perso per dettagli il set inaugurale al tie-break (8-6) ma ha trovato poco dopo la forza per reagire. Il sanremese ha strappato il secondo col punteggio di 6-3 ed è stato in grado di portarsi a casa anche il terzo set per 7-5, strappando il break decisivo nell'undicesimo game.

Il 37enne va a caccia del suo primo ottavo di finale nello Slam londinese: nelle precedenti sei occasioni durante la carriera, in cui si è spinto al terzo round, ha sempre rimediato una sconfitta.

Le altre partite sospese

Anche Daniil Medvedev riprenderà dal quarto set (1-1) la sfida con l'ostico tedesco Jan-Lennard Struff: il russo ha dominato i primi due parziali per 6-1 e 6-3, poi ha dovuto cedere il terzo col risultato di 6-4.

Tie-break del quarto parziale da giocare per Brandon Nakashima e Ugo Humbert, avanti 2-1 (7-6, 6-3, 6-7). Da poco cominciata invece l'interessante confronto tra i due esplosivi mancini Denis Shapovalov e Ben Shelton, in vantaggio 3-2 nel primo set. Non resta che attendere il programma completo della prossima giornata di gare.