Avere la forza di vincere nonostante i continui alti e bassi e salvarsi in una giornata negativa rappresenta una delle principali qualità che differenziano un campione da un buon giocatore. Carlos Alcaraz rientra sicuramente nella prima categoria di tennisti, perché quest'oggi si è opposto letteralmente a un destino che sembrava voler a tutti i costi mettere in scena la più grande sorpresa del torneo ed estromettere anzitempo l'uomo in grado di trionfare lo scorso anno.

Lo spagnolo si è ritrovato sotto due set a uno contro uno scatenato Frances Tiafoe e ha invertito la sorte nel tie-break del quarto comportandosi da fenomeno. Alcaraz è stato a tratti irriconoscibile - forse ha accusato qualche problema fisico - ma non ha mai mollato mentalmente la presa e ha sconfitto Tiafoe con il punteggio di 5-7, 6-2, 4-6, 7-6( 2) , 6-2.

Wimbledon - Tiafoe sfiora l'impresa: Alcaraz si salva e vince da campione

In affanno ma avanti di un break nel primo set, Alcaraz ha smarrito la via e subito l'immediato contro break sul 4-2 iniziando a vacillare. Sempre costretto a rincorrere in battuta, lo spagnolo ha ceduto il passo sul 5-5 e permesso a Tiafoe di portarsi in vantaggio.

Nella parte centrale del secondo parziale ha poi alzato il livello e brekkato due volte consecutive lo statunitense colpendo anche uno straordinario passante sul set point. Nel terzo, però, la situazione è cambiata ancora e Alcaraz è piombato di nuovo nel buio.

Il 21enne ha cancellato tre palle break in apertura, ma tentato un complicato tweener sulla chance offerta a Tiafoe sul 3-3. L'americano ha ringraziato e, senza esitare, archiviato il set. È stato il tie-break della quarta frazione a riaprire i giochi e rimettere in corsa Alcaraz; tie-break rivelatosi a senso unico.

Il messaggio è arrivato forte e chiaro nei primi minuti del set decisivo, perché Alcaraz non ha sbagliato più nulla e fermato in due circostanze Tiafoe imponendosi con un altro eccezionale passante e un meraviglioso drop shot sull'1-1 e sul 3-1.

Vincono nettamente in tre set Grigor Dimitrov e Tommy Paul, bravi a eliminare senza problemi rispettivamente Gael Monfils e Alexander Bublik. Continua il momento positivo di Paula Badosa. La spagnola si è regalata una grandissima soddisfazione superando la testa di serie numero 14 Daria Kasatkina 7-6( 6) , 4-6, 6-4.

Sarà Madison Keys ad affrontare Jasmine Paolini agli ottavi di finale dei Championships: l'americana ha liquidato Marta Kostyuk 6-4, 6-3. Avanza anche Emma Navarro che si è aggiudicata la delicata sfida con Diana Shnaider.