Wimbledon - Fognini, il terzo turno è tabù. I prossimi avversari di Sinner e Alcaraz

Il terzo turno di Wimbledon è rimasto un tabù nella carriera di Fabio Fognini. Per la settima volta il ligure si è spinto a questa soglia dello Slam londinese e ha dovuto poi abbandonare il tabellone principale.

Il 37enne, che può comunque ritenersi soddisfatto del cammino in questa settimana, si è arreso dopo una maratona di 4 ore e 26 minuti (in due giorni, causa interruzione per pioggia venerdì) allo spagnolo Roberto Bautista Agut, 36enne con una semifinale in Inghilterra nel 2019.

Tornati in campo sul 5-4 in favore dell'iberico nel quarto set, Bautista si è aggiudicato il parziale al tie-break per 7-1. La lotta è stata tutta nel quinto: l'azzurro ha perso il servizio nel terzo game, ma ha trovato subito la forza di ottenere il contro-break.

Fatale la battuta concessa a zero nel nono game, sul 4-4, che ha portato lo spagnolo a servire con successo per il match (6-4).

I prossimi avversari di Sinner e Alcaraz

Ugo Humbert, rientrato oggi in campo dopo la sospensione, ha subito sfruttato l'occasione del tie-break nel quarto set per superare l'ostacolo Brandon Nakashima e approdare agli ottavi di finale (7-6, 6-3, 6-7, 7-6).

Il francese ha così raggiunto Carlos Alcaraz, che sfiderà nella giornata di domenica. È stato lo statunitense Ben Shelton a vincere il duello fra mancini con il canadese Denis Shapovalov: col punteggio di 6-7, 6-2, 6-4, 4-6, 6-2, il giovane americano avrà l'occasione di affrontare Jannik Sinner nel prossimo turno sull'erba londinese.

Sul centrale Alexander Zverev ha regolato in tre set il britannico di casa Cameron Norrie: dopo i primi due set più netti, 6-4, l'inglese ha cercato di riaprire la pratica in un tie-break lunghissimo e combattuto, vinto alla fine dal tedesco addirittura per 17-15.

Nel circuito femminile la corsa di Anna Kalinskaya continuerà nella seconda settimana della competizione: la russa ha sconfitto la connazionale 7-6, 6-2 e ora dovrà vedersela con Elena Rybakina o Caroline Wozniacki.

Avanzano anche la lettone Jelena Ostapenko (6-1, 6-3 alla statunitense Pera) e Barbora Krejcikova, che ha sfruttato il ritiro della spagnola Bouzas Maneiro sul 6-0, 4-3.