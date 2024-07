Wimbledon - Orgoglio Jasmine Paolini: batte Andreescu e vola agli ottavi di finale

Ottavi di finale agli Australian Open, finale al Roland Garros (nel mezzo la vittoria nel Wta 1000 di Dubai) e ora almeno gli ottavi a Wimbledon. Jasmine Paolini continua a vivere quasi un sogno in questa stagione: anche sull'erba, superficie sulla quale non aveva ancora vinto una partita in carriera nel circuito maggiore, l'italiana sta facendo la differenza e regalando una serie di vittorie importanti.

L'ultima a cedere alla solidità della toscana è stata l'ex campionessa Slam Bianca Andreescu, che si è dovuta arrendere in due set dopo aver cercato di giocarsela alla pari nel parziale inaugurale. La 28enne ha sofferto nel game di apertura, perdendo subito la battuta.

La canadese però non ha saputo difendere il primo vantaggio della sfida e anche l'atleta di Castelnuovo di Garfagnana ha strappato il primo gioco in risposta. Le due hanno poi aumentato notevolmente il rendimento al servizio: solo la vincitrice degli Us Open nel 2019 ha dovuto salvare ben due palle break nel quarto game.

Si è giunti fino al tie-break, nel quale Paolini ha preso letteralmente il largo dal 3-4, aggiudicandoselo proprio col punteggio di 7-4. L'azzurra è riuscita a vincere in modo netto i punti importanti, indirizzando e non poco il confronto sul campo 1.

L'avversaria ha infatti accusato il colpo e cominciato ad incrementare il numero dei suoi errori gratuiti. Dall'1-1 del secondo set la toscana ha messo letteralmente la freccia e archiviato definitivamente la pratica con un severo 6-1, confermando l'incredibile momento che sta cavalcando in questa annata.

In un'ora e mezza Jasmine si è garantita il pass per gli ottavi di finale. Un incontro con una testa di serie attende ora la ragazza allenata da coach Renzo Furlan: domenica affronterà l'ucraina Marta Kostyuk (18) o la statunitense Madison Keys (12).

Con questa affermazione, Paolini si candida fortemente a migliorare il best ranking dopo lo Slam londinese. Virtualmente al numero 6, la toscana potrebbe agguantare il quinto posto ora occupato da Jessica Pegula.