Wimbledon - Fuori Stefanos Tsitsipas, avanza Zverev. Swiatek e Jabeur senza problemi

Stefanos Tsitsipas continua a non avere un buon rapporto con Wimbledon e con l'erba. Il tennista greco è stato eliminato a Wimbledon 2024 al secondo turno dal finlandese Emil Ruusuvuori in quattro set col punteggio di 7-6 7-6 3-6 6-3.

Torna al terzo turno di Wimbledon un giocatore finlandese dai tempi di Jarko Nieminen. Partita di fatto decisa sul filo nei primi due seti vinti entrambi al tie break da Ruusuvuori. Tsitsipas ha tentato un rientro nel terzo ma nel quarto ha dato via libera al suo avversario inanellando l'ennesima delusione della sua carriera sui prati londinesi.

Nel singolare maschile avanza al terzo turno Holger Rune che ha superato Thiago Seyboth Wild col punteggio di 3-6 6-3 6-2 6-2. Vittoria anche per Taylor Fritz che ha superato Arthur Rinderknech in quattro set. Jack Draper che era dato tra le mine vaganti del torneo è stato eliminato dal connazionale Cameron Norrie: 7-6 6-4 7-6 il punteggio finale.

Out anche Karen Khachanov eliminato da Quentin Halys in cinque set. Dominio totale di Giovanni Mpetshi Perricard che ripescato dopo aver perso nelle qualificazioni ha eliminato nettamente 6-4 6-1 6-2 Yoshihito Nishioka. Senza problemi infine la testa di serie numero 4 Alexander Zverev che ha eliminato Marcos Giron in tre set.

Wimbledon femminile, avanzano Swiatek e Jabeur

Nessun problema nel singolare femmile per la numero 1 del mondo e testa di serie numero 1 del torneo Iga Swiatek che ha eliminato Petra Martic in due set con il punteggio di 6-4 6-3.

Qualche difficoltà in più per la campionessa di Wimbledon 2022 Elena Rybakina che ha superato solamente al terzo set Laura Siegemund col punteggio di 6-3 3-6 6-3. Vittoria anche per Ons Jabeur che non ha avuto particolari problemi contro Robin Montgomery sconfitta in due set.