Wimbledon - Day 5: ecco l'orario della partita tra Jannik Sinner e Miomir Kecmanovic

Wimbledon - Jannik Sinner in versione numero 1 batte un ottimo Matteo Berrettini

Lo spettacolare commento di Paolo Bertolucci per il derby Berrettini - Sinner

#Wimbledon on Friday, main stadiums: CENTRE COURT, 1.30pm Alcaraz-Tiafoe Raducanu-Sakkari Sinner-Kecmanovic No 1 COURT, 1pm Paolini-Andreescu Dimitrov-Monfils Gauff-Kartal — José Morgado (@josemorgado) July 4, 2024

Ci sarà poi spazio per un interessante match tra Grigor Dimitrov e Gael Monfils e per il terzo turno della numero due WTA Coco Gauff , alle prese con la giocatrice di casa Sonay Kartal . Fabio Fognini proverà a sfruttare la grande occasione dopo aver eliminato Casper Ruud.

Jasmine Paolini proverà a spingersi agli ottavi di finale sui prati dell'All England Club per la prima volta in carriera. L'azzurra è attesa da una complicata sfida con Bianca Andreescu sul Campo 1 alle 14:00.

Il serbo ha eliminato a sorpresa Tallon Griekspoor aggiudicandosi una vera battaglia in cinque set, ma ha perso tre volte su tre contro Sinner. Il primo scontro diretto si è disputato alle Next Gen ATP Finals nel 2019.

Sarà proprio lo spagnolo ad aprire il programma sul Campo Centrale alle ore 14:30 italiane. Il campione in carica se la vedrà con Frances Tiafoe , autore di una grande rimonta ai danni di Matteo Arnaldi all'esordio.

Dopo l'emozionante derby vinto in quattro set contro Matteo Berrettini , Jannik Sinner andrà a caccia della seconda settimana dei Championships domani pomeriggio. Oltre all'altoatesino, saranno impegnati nel Day 5 di Wimbledon Carlos Alcaraz e Jasmine Paolini .

