Wimbledon - Musetti supera Darderi dopo una maratona di 4 ore. Cobolli cede al 5° set

Un altro derby italiano che ha dato vita a una durissima battaglia. Alla fine è stata la maggiore esperienza in questo tipo di partite al meglio dei cinque set a fare la differenza e a premiare Lorenzo Musetti, che si è garantito il pass per il terzo turno di Wimbledon (da favorito, perché incrocerà l'argentino Francisco Comesana, vittorioso all'esordio contro Andrey Rublev e ai danni di Watson al quinto).

La 25esima testa di serie del tabellone ha dovuto sudare e non poco per battere un osso duro come Luciano Darderi, che si è ritrovato avanti anche 2-1 ma non ha saputo chiudere definitivamente il match in suo favore.

In avvio i due hanno avuto un buonissimo rendimento al servizio: il giocatore di origini argentine ha dovuto annullare una palla break nel sesto game ed è stato il primo a cedere nel momento più importante, quando era sotto 4-5 (6-4).

La lotta si è accesa nel secondo parziale, con una serie di opportunità a disposizione dei due azzurri in risposta: Darderi ha conquistato ben due break, salendo fino al 4-1, con Musetti che è stato in grado di recuperarne solo uno (6-4).

Uno pari, il terzo set non poteva che essere estremamente equilibrato e la pratica si è risolta così al tie-break. Sul 5-5 il numero 37 al mondo è stato il primo a raggiungere il set point, subito convertito grazie a un pesantissimo doppio fallo commesso dal suo avversario.

Il carrarino non si è però dato per vinto e ha reagito nella fase più difficile della sua partita: il break strappato nel quinto game gli ha permesso di allungare la sfida e di giocarsi tutto al quinto decisivo parziale (6-4).

Musetti ha continuato a essere il più pericoloso in risposta e, nuovamente nel quinto game, ha avuto il guizzo per portarsi in vantaggio di un break, difeso fino al 6-4 finale. Flavio Cobolli ha dimostrato ancora una volta di essere un grandissimo lottatore: sotto due set a zero contro Alejandro Tabilo (numero 24 del seeding), in entrambi casi cedendo al tie-break, il 22enne di Firenze ha cominciato l'operazione rimonta ai danni del cileno, prendendosi i parziali successivi col punteggio di 6-4 e allungando la pratica al quinto decisivo set.

Il giocatore classe 2002 ha dovuto costantemente rincorrere nel punteggio e ha subìto il break proprio nel momento cruciale sotto 4-5: alcuni errori e sanguinosissimo doppio fallo finale hanno portato Cobolli a dover abbandonare lo Slam londinese al secondo turno.

Shelton, Dimitrov e Shapovalov rischiano ma avanzano

Grigor Dimitrov ha rischiato davvero grosso contro Juncheng Shang: sotto di due set (7-5, 7-6), si è reso protagonista di una bella rimonta per approdare al round successivo, aggiudicandosi gli altri tre parziali per 6-4, 6-2, 6-4.

Stessa sorte per i due possibili avversari di Jannik Sinner agli ottavi di finale: Denis Shapovalov ha battuto il tedesco Daniel Altmaier dopo tre ore e mezza di gioco (7-6, 6-3, 1-6, 6-7, 6-4) e Beh Shelton ha regolato il sudafricano Lloyd Harris 10-7 al tie-break decisivo del quinto set (4-6, 7-6, 6-7, 6-3, 7-6). Lo statunitense e il canadese daranno ora vita a un interessante terzo turno.