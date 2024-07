Wimbledon - Novak Djokovic vince ma non convince. Fuori Pegula e Boulter

Nonostante la vittoria, Novak Djokovic non sarà molto contento della prestazione che gli ha permesso di conquistare il terzo turno a Wimbledon. Il campione serbo è apparso spesso nervoso e ha giocato diversi punti in maniera passiva, quasi attendendo l’errore dell’avversario.

Solo a tratti ha spinto con convinzione e provato a muoversi con maggiore brillantezza, ma una certa prudenza ha dettato il ritmo degli scambi nell’arco dell’intera partita. Jacob Fearnley ha avuto una reazione d'orgoglio, ma Djokovic ha fatto valere la sua esperienza e chiuso 6-3, 6-4, 5-7, 7-5 in tre ore di gioco.

Wimbledon - Djokovic vince ma non convince. Fuori Pegula e Boulter

Djokovic ha cercato di studiare il suo rivale a inizio partita e impiegato un po’ di tempo per capire come gestire i game in risposta. Il break del vantaggio è arrivato sul 4-3, quando Fearnley ha sbagliato un comodo slice sulla prima chance offerta al belgradese.

Nel secondo set, invece, Djokovic ha tentennato al servizio in apertura e si è salvato solo con un provvidenziale ace. Il britannico, come accaduto in precedenza, ha avvertito la tensione e ceduto la battuta sul 3-3 andando fuori giri con il dritto.

Il terzo set ha visto il 37enne in affanno sotto tanti punti di vista e Fearnley acquisire coraggio. Avanti 3-2, Djokovic ha spedito sotto rete il rovescio, subito l’inaspettato contro break e vanificato ben tre occasioni tra il settimo e il nono gioco.

Sul 5-6, però, ha fatto peggio perdendo il controllo del dritto e il set. Nel quarto le cose non sono cambiate: a premiare il serbo ci ha pensato probabilmente il fattore esperienza. Djokovic ha prima rimontato da 15-40 sul 2-3 e poi brekkato Fearnley grazie a un doppio fallo sul 5-5.

È terminata nel peggiore dei modi l’avventura di Hubert Hurkacz a Wimbledon. Il polacco ha vinto un importante punto in tuffo nel tie-break del quarto set - quello che avrebbe potuto riaprire i giochi - ma rialzandosi ha avvertito un fastidio al ginocchio che lo ha praticamente messo fuori causa creando grande apprensione anche in vista dei Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Dopo aver richiesto l’intervento del fisioterapista, Hurkacz ha provato a giocare due punti, ma è stato costretto a ritirarsi e ha lasciato il campo zoppicando. Avanza al terzo turno Arthur Fils, autore fino a quel momento di un’ottima partita come dimostra il vantaggio accumulato vincendo i primi due parziali.

La parte bassa del tabellone perde dunque un altro dei possibili protagonisti. Ancora bene Alex de Minaur che ha superato nettamente 6-2, 6-2, 7-5 Jaume Munar. Gael Monfils ha chiuso al tie-break l’incontro con Stan Wawrinka interrotto ieri sera a causa dell’oscurità.

Nel torneo femminile, vincono senza difficoltà Paula Badosa e Daria Kasatkina - si è imposta con un doppio bagel - ai danni di Brenda Fruhvirtova e Yuriko Lily Miyazaki. Continua la favola di Jessica Bouzas Maneiro.

La spagnola, dopo aver eliminato la campionessa in carica Marketa Vondrousova, si è aggiudicata il derby con Cristina Bucsa 7-6( 1) , 6-3. Se la vedrà ora con Barbora Krejcikova. Crollo totale di Jessica Pegula, testa di serie numero cinque, nel terzo set contro Xinyu Wang.

La cinese ha approfittato della giornata no dell’americana e si è imposta 6-4, ( 7) 6-7, 6-1. Fuori anche Katie Boulter che si è arresa a sorpresa alla connazionale e numero 100 nel ranking WTA Harriet Dart.