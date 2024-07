Wimbledon - Jannik Sinner in versione numero 1 batte un ottimo Matteo Berrettini

Jannik Sinner ha battuto Matteo Berrettini in un derby tutto italiano di secondo turno sul Campo Centrale di Wimbledon. Il numero 1 del mondo ha avuto la meglio del finalista dell'edizione del 2021 e si è qualificato per il terzo turno.

Partita di altissimo livello da parte di entrambi, sfida estremamente equilibrata con l'altoatesino che ha avuto la bravura e la capacità di fare la differenza nei momenti determinanti della partita. Soprattutto nei tre tie break.

7-6 7-6 2-6 7-6 il punteggio finale dell'incontro. Primo set fortemente ancorato ai servizi con il campione di Melbourne 2024 che ha servito per primo. Pochissime occasioni per chi era alla risposta fino al 5-4 Sinner con entrambi i tennisti italiani estremamente concentrati a tenere il proprio game di battuta.

Sul 4-5 Berrettini ha concesso un set point a Sinner ma qui il tennista romano ha giocato un ottimo punto chiudendo a rete con una volée di dritto vincente in lungolinea. Un set così non poteva non avere epilogo naturale nel tie-break vista la solidità al servizio di entrambi i giocatori.

Qui è stato Sinner a trovare la risposta sul servizio di Berrettini e si è portato sul 5-2 per poi chiudere il parziale sette punti a tre. Un set nel quale Sinner ha saputo fare la differenza al momento decisivo.

Secondo set sullo stesso canovaccio: Sinner ancora solidissimo nei suoi game di servizio e Berrettini che allo stesso modo teneva senza problemi il suo game di battuta. Fino al sesto game, qui è arrivato il primo break della partita ed è stato in favore di Berrettini che ha approfittato di un calo del rendimento della prima di servizio del campione di Melbourne.

Ma è durata pochissimo perché un Sinner estremamente determinato ha recuperato subito il break concesso per riportarsi sul 3-4. Berrettini ha avuto una palla per il 5-2. Il set è approdato nuovamente al tie break e qui Sinner ha ottenuto immediatamente un mini-break con un rovescio lungolinea vincente.

Per poi giocare in sicurezza e volare 4-2 al cambio di campo e chiudere sette punti a quattro. Due set a zero per il numero 1 del mondo. A inizio terzo set, Sinner dopo esser andato sopra 2 set a zero ha avuto un calo di concentrazione e di efficacia nel servizio.

Berrettini è andato in fuga 2-0 poi 4-1 con doppio break prima di chiudere 6-2. Nel terzo game del quarto set ci sono state due palle break per Matteo Berrettini che è riuscito a concretizzare la seconda con un dritto in rete del numero 1 del mondo che ha avuto anche un primo segno di nervosismo.

Ma ha avuto anche una reazione da vero campione e ha recuperato immediatamente il break. Si è andati avanti con i servizi fino al tie break quando Berrettini ha annullato un match point a Jannik Sinner. Quarto set di nuovo al tie break e ancora Jannik Sinner a segno giocando meglio i punti importanti e chiudendo set e partita.

Grande successo per Jannik Sinner ma la notizia è doppiamente buona per il tennis italiano visto il recupero di Matteo Berrettini ad altissimi livelli.

Il prossimo avversario di Jannik Sinner sarà Miomir Kecmanovic

Hanno superato il turno anche il vincitore del Queen's, Tommy Paul che ha battuto in 5 set Otto Virtanen e Miomir Kecmanovic che ha battuto Tallon Griekspoor sempre in cinque set.

Il giocatore serbo sarà il prossimo avversario di Jannik Sinner nel terzo turno di Wimbledon. Vittoria lottata anche per Jan-Lennard Struff che ha avuto la meglio di Zhizhen Zhang col punteggio di 5-7 6-3 7-6 7-6.