Fabio Fognini eguaglia Roger Federer: l'impressionante dato a Wimbledon

Fabio Fognini è come un buonissimo vino rosso. Annata 1987, dal carattere forte e deciso, che delizia gli appassionati, ma che può dare effetti indesiderati a chi ne abusa. Potrebbe apparire ossigenato, ma è soltanto il suo nuovo look.

È un Fabio spettacolare, letteralmente rinato, quello presentatosi questa settimana all’All England Club. Il tennista ligure ha umilmente deciso di ricominciare dai Challenger, di riprendere lentamente la sua forma migliore, per arrivare competitivo agli appuntamenti importanti e non solo da semplice comparsa.

E nella sfida contro Casper Ruud, al secondo turno di Wimbledon, abbiamo assistito ad una versione deluxe del 37enne italiano. Fognini ha rischiato di chiudere addirittura in tre parziali, ma un blackout nel terzo set, in cui ha servito due volte per il set, rischiava di rovinargli la festa.

Nessun problema, l’azzurro ha ripreso immediatamente il filo del discorso, continuando ad esprimere un tennis di altissimo livello e imponendosi col punteggio di 6-4 7-5 6-7(1) 6-3. Un successo storico quello dell’italiano sull’attuale numero otto del mondo, che gli permette di entrare in un ristrettissimo club di élite.

Il traguardo di Fabio Fognini

Con la vittoria contro il tennista norvegese, Fognini è diventato, a 37 anni e 40 giorni di età, il terzo giocatore nell'Era Open a battere un top-10 in un torneo del Grande Slam.

Prima di lui, soltanto altre due leggende di questo sport ci erano riuscite: niente di meno che Roger Federer e Ken Rosewall. Un risultato straordinario per l’ex numero nove della classifica Atp, arrivato dopo al vittoria in tre set al primo turno contro il francese Luca Van Assche, 17 anni più giovane.

Al terzo turno Fognini si troverà di fronte un atro veterano del circuito, Roberto Bautista Agut, che ha eliminato Lorenzo Sonego. Una ghiotta opportunità per il ligure di tornare alla seconda settimana di uno Slam dopo più di tre anni.