Wimbledon - Jasmine Paolini al terzo turno per la prima volta. Fuori Sonego

Non ci sarà il derby tra Fabio Fognini e Lorenzo Sonego al terzo turno di Wimbledon. Il ligure ha sfruttato alla grande la sua occasione e sconfitto in quattro set il numero otto del mondo Casper Ruud; il piemontese non ha fatto altrettanto bene e si è arreso con il punteggio di 3-6, 6-3, 3-6, 4.6 a un ritrovato Roberto Bautista Agut.

La partita è sfuggita di mano a Sonego proprio nel momento in cui ha rialzato la testa nel quarto set con un turno di battuta che ha finito per destabilizzarlo e metterlo ko. I primi due parziali hanno seguito lo stesso andamento ma vissuto un diverso epilogo, perché Sonego - nel secondo - ha trasformato le sue palle break e acquisto maggiore solidità al servizio.

Wimbledon - Paolini per la prima volta al terzo turno. Sonego ko

L'azzurro non è riuscito a ripetersi nel terzo e ha consegnato il vantaggio al rivale sul 2-3 colpendo un doloroso doppio fallo. Lo spagnolo ha poi chiuso in scioltezza.

La quarta frazione è iniziata male per Sonego, che si è subito ritrovato sotto. Senza mai mollare, il nativo di Torino ha siglato il contro break nel sesto game al termine di un durissimo scambio. Proprio quando l'inerzia sembrava potersi spostare dalla parte di Sonego, Bautista Agut ha reagito ed effettuato il break decisivo sul 4-4 con un meraviglioso passante.

Soffre ma avanza Daniil Medvedev che nel caos prodotto quest'oggi sul Campo Centrale ha comunque trovato il modo di superare Alexandre Muller ( 3) 6-7, 7-6( 4) , 6-4, 7-5. Fuori altre due teste di serie nella parte bassa del tabellone: Felix Auger-Aliassime e Francisco Cerundolo hanno perso in cinque set rispettivamente contro Thanasi Kokkinakis e Roman Safiullin.

Bene Alexander Bublik, in grado di liquidare in tre set Arthur Cazaux. Non è stata una bella partita - soprattutto nel primo set - quella tra Jasmine Paolini e Greet Minnen. La numero uno italiana ha avuto il merito e la maturità di saper voltare pagina dopo alcuni pesanti passaggi a vuoto e conquistato per la prima volta in carriera il terzo turno a Wimbledon imponendosi 7-6( 5) , 6-2.

Nel set inaugurale è andato in scena il festival del break, terminato in pareggio. La disputa si è aperta con quattro turni vincenti in risposta per le due protagoniste. Paolini ha successivamente guadagnato la possibilità di servire per il parziale, ma ha ceduto ancora la battuta a zero sul 5-3.

Solo il tie-break ha spostato gli equilibri e premiato la giocatrice più solida, ovvero Paolini. La 28enne si è sciolta e ha dominato il secondo come dimostrano i due giochi lasciati all'avversaria. Lascia il torneo Naomi Osaka, mai davvero pericolosa contro la testa di serie numero 19 Emma Navarro.

Superano il turno senza patemi Emma Raducanu e Maria Sakkari, brave a eliminare Elise Mertens e Arantxa Rus.