Wimbledon - Day 4: Novak Djokovic e il derby Musetti-Darderi: gli orari dei match

Il serbo torna in campo sul centrale. C'è anche la numero uno Iga Swiatek

Matteo Berrettini è pronto alla sfida con Jannik Sinner: "Ho le armi per batterlo"

Vagnozzi in vista del derby tra Jannik Sinner e Matteo Berrettini: ecco le sue parole

Carlos Alcaraz : "Tutto il mondo vuole vedere la semifinale tra me e Jannik Sinner"

Lucia Bronzetti e Martina Trevisan saranno impegnate in doppio nel corso della giornata. Ecco, nel dettaglio, il programma completo.

In chiusura, come quarta partita, ci saranno Jasmine Paolini e Sara Errani che affronteranno il duo composto dalle inglesi Dart e Lumsden. Flavio Cobolli invece dovrà sfidare il cileno Alejandro Tabilo (testa di serie numero 24) sul campo 14 dopo Kostyuk-Saville.

Il campo 4 avrà ben quattro azzurri protagonisti: il derby tra Luciano Darderi e Lorenzo Musetti comincerà al termine di Bucsa-Bouzas Maneiro (via alle 12).

Il confronto tra il tedesco Alexander Zverev e lo statunitense Marcos Giron è stato inserito come ultimo match.

Un altro test agevole sulla carta per il serbo per testare ulteriormente il ginocchio destro operato poche settimane fa. A seguire toccherà alla numero uno polacca Iga Swiatek giocare il suo secondo turno contro la croata Petra Martic.

Daniil Medvedev non vuole più partite di 5 set negli Slam: le motivazioni del russo 1 giorno fa

Si concluderanno, pioggia permettendo, i secondi turni dei due tabelloni principali. A Wimbledon è tempo del quarto giorno di gare, auspicando di non avere problemi legati al maltempo, che porterebbero a causare ritardi sulla tabella di marcia come accaduto martedì e mercoledì.

Site build with: World CMS 3.0

© 2024 All Rights Reserved - Coppini Trading (Pty) LTD