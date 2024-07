Wimbledon - Fognini torna a battere un top 10: è al terzo turno. Alcaraz avanza

Fabio Fognini ha scritto un'altra bella pagina della sua storia, a 37 anni. Il giocatore italiano ha sfruttato l'occasione offerta dal sorteggio e raggiunto il terzo round a Wimbledon, battendo un Casper Ruud che ha confermato come l'erba non sia la superficie a lui più congeniale.

Il classe 1987 è tornato a vincere un confronto contro un tennista appartenente alla top 10 dopo oltre un anno, da quel successo contro Felix Auger-Aliassime al Roland Garros. Il ligure è partito forte e si è trovato presto a condurre nel punteggio, grazie un break ottenuto nel terzo game alla prima opportunità costruita.

Il 37enne ha resistito e si è portato a casa il set per 6-4, annullando anche due palle break nell'ultimo lunghissimo gioco. Nel secondo parziale Fognini ha continuato a tenere duro, specialmente in una situazione di dover costantemente rincorrere nel risultato, seppur senza break a dividere i due giocatori.

L'azzurro ha rischiato grosso sul 2-3 e sul 3-4, dovendo cancellare in totale quattro chances con il suo servizio. Lo spunto vincente è stato però nuovamente dell'atleta italiano, che ha spinto nel momento migliore, sul 5-5, per trovare il break decisivo addirittura a zero, chiudendo poi 7-5 senza difficoltà.

Il sanremese è stato splendido anche nel terzo set, guadagnandosi due break e salendo così sul 5-2. Tutto lasciava presagire ai titoli di coda sul match a breve, e invece non è stato così. L'innalzamento del vento e la pioggia forse in arrivo ha 'costretto' il classe 1987 ad accelerare praticamente tutti gli scambi e, senza volerlo, ha ridato ritmo e fiducia al norvegese.

Nonostante fosse avanti 30-0, Fabio ha ceduto uno dei due break di vantaggio nell'ottavo game ai vantaggi, dopo aver fallito anche un match point. Sul 5-4 l'occasione si è ripresentata ma l'italiano non ha retto la pressione e il risultato è tornato in equilibrio, anche per merito di un Ruud mai domo.

I due si sono spinti al tie-break e il norvegese lo ha dominato per 7-1, mentre il cielo ritornava a schiarirsi. Tutto da rifare ma l'azzurro è rimasto concentrato e ha tenuto i primi turni di battuta, che potevano rappresentare una grande insidia.

Avanti 4-3, il ligure ha trovato il guizzo per ottenere una chance in risposta e concretizzarla. Per la terza volta ha servito per l'incontro, ha sprecato due match point, annullato una pericolosa palla break ma alla fine ha archiviato la pratica.

Venerdì giocherà il terzo turno a Wimbledon per la settima volta in carriera, contro l'amico connazionale Lorenzo Sonego o Roberto Bautista Agut: nei sei precedenti non è mai andato oltre questa soglia.

Alcaraz e Gauff senza problemi

Carlos Alcaraz ha conquistato il pass per il terzo round senza particolari problemi, superando sul campo 1 l'australiano Aleksandar Vukic. Le uniche insidie per il campione spagnolo si sono registrate nel primo set, specialmente per sue colpe: avanti 5-2, l'iberico ha perso la concentrazione e ha lasciato la possibilità all'avversario di recuperargli il break, allungando così il parziale.

Sul 5-5 Vukic ha colpito per due volte la rete, con la palla che è rimbalzata nel campo del murciano. Grazie anche a un po' di fortuna, il 28enne di Sydney ha avuto la chance di servire ma è stato provvidenziale il ritorno del numero 3 al mondo per ristabilire le gerarchie.

Nel tie-break Alcaraz ha dominato per 7-5, seppur dal 5-1 abbia concesso tre punti consecutivi al rivale. Da lì in poi, il match è stato tutto in discesa: un doppio 6-2 in meno di due ore di gioco ha permesso al giocatore allenato da Juan Carlos Ferrero di raggiungere Frances Tiafoe, il suo prossimo ostacolo.

In campo femminile Coco Gauff ha battuto facilmente la rumena Anca Todoni, lasciando appena 3 game come aveva fatto al debutto. Si è salvata invece sia Elina Svitolina, che ha battagliato per tre set con Magda Linette, chiudendo 6-3 al terzo dopo aver perso il tie-break nel secondo parziale).