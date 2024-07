Wimbledon – Bella vittoria di Flavio Cobolli. Tsitsipas ok, sospesa Auger-Kokkinakis

Flavio Cobolli ha superato il primo turno del torneo di Wimbledon battendo il giocatore australiano Rinky Hijikata. 7-5 4-6 6-4 6-4 il punteggio finale dopo quasi tre ore di gioco. Ottima prova di maturità per Cobolli anche sull'erba.

Primo set punto a punto con Cobolli che ha piazzato la zampata decisiva sul 6-5 in suo favore e chiudendo il primo parziale 7-5 con un solido game di servizio. Nel secondo set si è deciso tutto nel decimo game con l'australiano in vantaggio per 5-4, Cobolli ha commesso un sanguinoso doppio fallo che gli è costato il break e la sconfitta nel parziale.

Ma Cobolli ha avuto il grandissimo merito non scomporsi e nel settimo game del terzo set è andato 0-40 sul servizio dell'avversario. Hijikata è riuscito ad annullare tutte e tre le palle break ma alla quarta Cobolli gli ha strappato il servizio e di lì a breve ha chiuso il parziale per 6-4.

Il tennista romano ha avuto la palla break anche nel game di apertura del quarto set ma non è riuscito a concretizzarla. La fuga decisiva è arrivata nel settimo game quando Cobolli è andato avanti 4-3 concretizzando la palla break con un dritto vincente.

E poi ha chiuso 6-4.

Wimbledon, vittoria agevole per Stefanos Tsitsipas

Stefanos Tsitsipas ha esordito con un successo sul giocatore giapponese Taro Daniel: successo in tre set per il giocatore greco che ha vinto 7-6 6-4 7-5.

Terminerà invece nella giornata di domani la partita tra Felix Auger Aliassime e Thanasi Kokkinakis. L'interruzione legata al fatto che l'erba si era fatta troppo scivolosa è avvenuta nel quarto set sul punteggio di due set a uno per Auger Aliassime che ha avuto anche le occasioni per chiudere nel terzo set che poi ha perso al tie break.

Domani si riprenderà dal punteggio di 6-4 7-5 6-7 1-1 per il canadese. Nel singolare femminile vittoria per Caroline Wozniacki che ha dominato Alycia Parks 6-2 6-0 e ottimo esordio anche per la finalista della scorsa edizione Ons Jabeur che ha dominato in due set Moyuka Uchijima.