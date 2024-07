Wimbledon - Esordio vincente per Swiatek, Fernandez elimina Bronzetti. Ok Rune

Parte bene la numero uno del mondo, niente da fare per l'azzurra

Jannik Sinner: "Con Berrettini sarà difficile. Ci conosciamo bene, ma non così tanto"

Daniil Medvedev non vuole più partite di 5 set negli Slam: le motivazioni del russo

Se per il danese è stata una passeggiata di salute; l'australiano si è aggiudicato il derby dopo tre pericolosi tie-break.

Liudmila Samsonova vince in tre set contro Rebeka Masarova ; mentre Jelena Ostapenko travolge 6-1, 6-2 Ajla Tomljanovic . Nel torneo maschile, Holger Rune e Alex de Minaur si sono imposti in tre set rispettivamente contro Soonwoo Kwon e James Duckworth .

Swiatek ha impiegato poco tempo per adattarsi alle condizioni del Campo Centrale e, proprio dopo aver perso il break di vantaggio, si è ribellata nel quarto game mettendo distanza tra sé e l'americana. Senza più tentennare al servizio ha poi archiviato il set.

Un break arrivato come un fulmine al ciel sereno che ha demoralizzato Bronzetti e scritto la parola fine. Parte alla grande il cammino della numero uno del mondo WTA Iga Swiatek . La polacca era chiamata a un esordio tutt'altro che semplice contro Sofia Kenin , campionessa agli Australian Open nel 2020.

Bronzetti non si è lasciata condizionare dal punteggio e ha dato tutto anche nella seconda frazione. L'equilibrio è però terminato sul 2-3, quando Fernandez ha trasformato la terza chance e sorpreso in risposta l'italiana.

Ok Rune

La canadese ha allontanato il pericolo e conquistato l'accesso al secondo turno di Wimbledon imponendosi con il punteggio di 6-4, 6-3 in un'ora e 30 minuti. Bronzetti è partita bene e ha brekkato subito l'avversaria.

Il rammarico è tutto legato all'esito del primo set che avrebbe potuto forse cambiare la partita e conferire fiducia a Lucia Bronzetti . L'italiana, avanti di un break nel parziale inaugurale, ha improvvisamente perso slancio e ha finito per caricare Leylah Fernandez .

