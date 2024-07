Wimbledon - Djokovic vince nettamente contro Kopriva. Subito fuori Rublev e Korda

Novak Djokovic si è voluto concedere la possibilità di giocare Wimbledon dopo aver subito un'operazione al ginocchio destro lo scorso 5 giugno. Il duro lavoro svolto durante la riabilitazione e i progressi compiuti con il trascorrere dei giorni gli hanno trasmesso la speranza di poter competere sui prati dell'All England Club nonostante il poco tempo a disposizione.

Il campione serbo ha raggiunto Londra in anticipo per testare le sue condizioni e allenarsi con i migliori tennisti. Djokovic ha prestato molta attenzione ai movimenti da fare in campo, soprattutto a inizio partita, ma ha comunque dominato il match con il qualificato Vit Kopriva e guadagnato l'accesso al secondo turno vincendo nettamente 6-1, 6-2, 6-2.

Wimbledon - Djokovic vince nettamente contro Kopriva. Subito fuori Korda e Rublev

Il belgradese ha aperto l'incontro piazzando due ace e due servizi vincenti. Il break è arrivato sul 2-1 alla sesta occasione, quando Kopriva ha sbagliato la palla corta.

Da quel momento, Djokovic ha collezionato ben quattordici punti di fila lasciando le briciole al rivale. Il ceco ha provato a lottare nel secondo: si è salvato nel game inaugurale; non sull'1-1 con Djokovic che ha esultato al termine di un lunghissimo scambio.

Sul 4-2, i break di vantaggio sono diventati due. La terza frazione ha di fatto trovato il suo epilogo sul 2-2, perché il serbo ha siglato due break consecutivi e vinto la 93esima partita ai Championships. La parte bassa del tabellone ha subito perso quelli che potevano essere due grandi protagonisti: Sebastian Korda e Andrey Rublev.

L'americano ha affrontato il promettente lucky loser Giovanni Mpetshi Perricard e ha ceduto ( 5) 6-7, 7-6( 4) , ( 6) 6-7, 7-6( 4) , 3-6. Il francese ha sfruttato il ritiro di Alejandro Davidovich Fokina nel migliore dei modi e affidandosi a un eccezionale servizio - 51 gli ace messi a segno - sconfitto Korda.

Lo statunitense sembrava aver rimesso le cose nel verso giusto, ma in apertura di quinto set smarrito nuovamente la via. Avanzano Alexander Zverev e Hubert Hurkacz che hanno sconfitto rispettivamente in tre e in quattro set Roberto Carballes Baena e Radu Albot.

Rublev, da parte sua, ha deluso sotto tutti i punti di vista e ha perso 4-6, 7-5, 2-6, ( 5) 6-7 contro Francisco Comesana. Qualche apprensione nei primissimi minuti e poi totale dominio da parte di Elena Rybakina al primo turno di Wimbledon.

La giocatrice naturalizzata kazaka ha superato 6-3, 6-1 Elena-Gabriela Ruse. Tutto facile per Jessica Pegula.