Wimbledon - Day 3: Jannik Sinner sfida Berrettini: l'orario del derby. C'è Alcaraz

Sui campi secondari ci saranno anche Fabio Fognini, Lorenzo Sonego e Jasmine Paolini in chiave azzurra. Il 37enne sanremese se la dovrà vedere con il norvegese Casper Ruud, mentre il torinese dovrà incrociare lo spagnolo Roberto Bautista Agut. La toscana sfiderà invece la belga Greet Minnen.

Poi toccherà a Carlos Alcaraz, numero 3 del mondo, disputare il secondo round con l'australiano Aleksandar Vukic. I fan inglesi aspetteranno naturalmente la fine per accogliere la beniamina di casa Emma Raducanu, opposta alla temibile Elise Mertens (numero 2 al mondo in doppio).

Una partita piuttosto interessante e poco scontata, considerando come il giocatore di Mosca abbia faticato nel corso della sua carriera sull'erba. A seguire toccherà alla quattro volte campionessa Slam Naomi Osaka tornare a giocare sui prati londinesi contro la statunitense Emma Navarro (testa di serie numero 19 del tabellone principale).

Gli organizzatori del torneo di Wimbledon hanno già stilato il programma definitivo per quanto concerne i principali campi nella giornata di mercoledì 3 luglio. Dalle 14:30 (orario italiano) saranno aperte le danze sul campo centrale con la sfida tra il russo Daniil Medvedev, semifinalista lo scorso anno, e il francese Alexandre Muller.

