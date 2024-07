Wimbledon - Musetti soffre, Darderi rimonta, Nardi ko. Out la campionessa in carica

Ha rischiato grossissimo con due set giocati sottotono, poi si è definitivamente sbloccato e ha portato a casa la vittoria. Lorenzo Musetti ha superato il complicato esordio nel torneo di Wimbledon: sono servite oltre tre ore per regolare il francese Constant Lestienne, numero 92 al mondo che non è mai andato oltre il primo turno a Londra.

A cominciare il match la brutta versione del tennista italiano, che ha sofferto tanto al servizio e concesso una serie di gratuiti al suo avversario. Il transalpino ne ha approfittato nel terzo game per piazzare il break decisivo, sfiorandone anche un altro in due ulteriori circostanze (6-4).

Nel secondo parziale la situazione non è presto cambiata e l'azzurro si è ritrovato sotto 2-1, perdendo nuovamente la battuta per primo. Dal 3-2 ben 5 break consecutivi, intervallati da una sospensione per pioggia: Lestienne ha avuto l'opportunità di servire per salire sul 2-0 ma ha avvertito il momento.

Il set è così arrivato al tie-break ed è stato Musetti a sbagliare meno e a spuntarla col punteggio di 7-4. Da lì il carrarino ha cominciato a giocare più sciolto e con meno errori, mentre il francese a calare d'intensità con il suo tennis.

Un doppio 6-2, con maltempo a un game dalla fine, ha portato Lorenzo al secondo round. Di fronte ci sarà ora Luciano Darderi, per un altro derby tutto azzurro dopo quello fra Sinner e Berrettini. Il giocatore nativo in Argentina ha dovuto combattere e non poco per avere la meglio sull'inglese Jan Choinski, nonostante un buonissimo primo set strappato 7-5 grazie a un break nel game finale a zero.

Il livello del britannico, da tenere d'occhio su questa superficie, è salito dal secondo parziale e il 22enne ne ha fatto le spese finendo sotto nel punteggio (6-4, 6-2). Darderi si è però dimostrato un grande lottatore e ancora una volta ha trovato lo spunto nel quarto set, nel momento più importante avanti 6-5, per togliere il servizio all'avversario e allungare il match al quinto.

La sospensione per pioggia ha rimescolato forse le carte ma dal 2-2 il giocatore classe 2002 ha dato lo strappo decisivo con 4 game consecutivi e ha ottenuto la prima vittoria in carriera a Wimbledon (6-2).

Nardi e Bellucci fuori, out a sorpresa anche Vondrousova

Niente da fare per Luca Nardi, che si è arreso piuttosto nettamente all'argentino Tomas Martin Etcheverry per 6-1, 6-4, 6-2.

L'impressione è che l'italiano abbia bisogno di un altro po' di tempo per crescere ed essere competitivo anche sull'erba. Mattia Bellucci, da qualificato, ha invece sfiorato l'impresa contro Ben Shelton: avanti 6-4, 3-6, 6-3 al termine della prima giornata, l'italiano è tornato oggi in campo per concludere la sfida e ha dovuto fare i conti con la reazione del giovane americano.

Il 21enne di Atlanta ha messo una toppa alle difficoltà del giorno prima e ha chiuso dopo cinque set aggiudicandosi gli ultimi due per 6-3, 6-4. Eliminata a sorpresa la campionessa in carica di Wimbledon Marketa Vondrousova, all'esordio sul campo centrale contro la spagnola Jessica Bouzas Maneiro.

La numero 83 al mondo si è imposta 6-4, 6-2, approfittando di una brutta prestazione della ceca, che apriva come da tradizione il programma nel secondo giorno di gare. La 25enne crollerà al di fuori della top 15 probabilmente nel ranking Wta, subendo così anche il sorpasso di Jasmine Paolini (virtualmente ora al numero 6).