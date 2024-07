Jannik Sinner contro Matteo Berrettini: le quote dei bookmakers sul derby a Wimbledon

Jannik Sinner testa di serie numero 1 del torneo di Wimbledon affronta domani, mercoledì 3 luglio, Matteo Berrettini in quello che è uno dei secondi turni indiscutibilmente più attesi. Ma come vedono i bookmakers questa partita tra il numero 1 del ranking Atp e il finalista dell'edizione del 2021 del torneo più prestigioso del mondo.

Va subito detto che per i bookmakers non ci sarà storia con Jannik Sinner che è dato largamente favorito. Analizziamo i dati di diverse agenzie di scommesse. Per Eurobet la vittoria di Jannik Sinner è pagata a 1,14, quella di Matteo Berrettini è pagata a 4,90.

In altre parole per i meno avvezzi giocando 10 euro su Sinner se ne vincerebbero 11,40 complessivi, giocandoli sul tennista romano se ne vincerebbero 49.

Jannik Sinner contro Matteo Berrettini: ecco le quote anche sul numero dei set

Quote decisamente molto sbilanciate quindi a favore del tennista altoatesino.

Si può giocare anche sul numero complessivo dei set: una vittoria di Sinner in tre set è pagata 1,89 volte la giocata; quella di Sinner in 4 set a 3,30 e quella di Sinner al quinto set è pagata 6. Una vittoria di Berrettini per tre set a zero è pagata addirittura 17 volte la giocata, mentre un successo del romano in 4 o 5 set sarebbe pagato 14 volte la scommessa fatta.

Analizziamo i dati di altre 3 agenzie di scommesse. E la musica di fanno non cambia. Le quote di Snai sono ancora più sbilanciate a favore di Jannik Sinner: 1,15 la quota per il successo dell'altoatesino mentre il successo di Berrettini si trova in tabellone a 5,25.

Da Better-Lottomatica la vittoria di Jannik Sinner è pagata in tabellone 1,15 mentre la vittoria di Berrettini è data a 5,20. Infine analizziamo i dati di bwin: a 1,14 è quotato il successo di Sinner e a 5,50 la vittoria di Matteo Berrettini.