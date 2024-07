Wimbledon - Sospeso il match di Bellucci: l'azzurro avanti 2-1 su Shelton. Ko Errani

Mattia Bellucci non aveva pescato bene nemmeno questa volta in un torneo dello Slam dopo la sconfitta al Roland Garros contro Frances Tiafoe. Stavolta a Wimbledon l'ostacolo è Ben Shelton, testa di serie numero 14 del torneo: la partita non è terminata ma Bellucci è avanti per due set a uno quando l'incontro è stato sospeso per oscurità.

Bellucci è partito alla grande con un primo set portato a casa 6-4. Le traiettorie mancine hanno creato grandi difficoltà allo statunitense in risposta. Shelton ha avuto un passaggio a vuoto nel settimo game perduto a zero.

Gioco che ha fatto la differenza nel parziale. Secondo set a senso unico con Shelton che è subito andato in fuga 3-0 e ha chiuso 6-3. Nel terzo set è ancora Bellucci a strappare per la prima volta la battuta all'avversario portandosi sul 3-1.

E a chiudere 6-3. La notte nel frattempo è calata su Wimbledon e la partita è terminata qui per questa sera, sospensione per oscurità. Si riparte domani come secondo match dalle 12.

Wimbledon, Linda Noskova elimina Sara Errani

Non era sicuramente capitata bene Sara Errani ad accoppiamento del primo turno a Wimbledon visto che la tennista italiana ha dovuto affrontare la giocatrice ceca Linda Noskova.

Errani è stata bravissima a far valere la sua maggiore esperienza sull'erba nella parte iniziale della sfida ma poi alla distanza Noskova ha preso le misure all'avversaria e al campo. Partenza sprint dell'italiana che è volata 3-0, ha condotto anche 4-2 ma poi si è fatta riprendere.

Il set è terminato al tie break con vittoria del parziale di Noskova per sette punti a tre. Si può dire che di fatto la partita sia terminata lì visto che il secondo set è terminato 6-1 per la giocatrice ceca.

Nessun problema nel turno d'esordio per Cori Gauff che ha agevolmente eliminato Caroline Dolehide col punteggio di 6-1 6-2. A segno anche Paula Badosa che in uno dei primi turni femminili più interessanti ha eliminato la rientrante Karolina Muchova 6-3 6-2.