Wimbledon - Sinner batte Hanfmann in quattro set: sarà derby con Berrettini

Essere il primo italiano della storia a iniziare un torneo del Grande Slam da numero uno del mondo può comportare un carico di emozioni non proprio semplici da gestire. E, invece, Jannik Sinner ha esordito a Wimbledon e fatto la differenza nel momento in cui un coraggioso e aggressivo Yannick Hanfmann sembrava potergli rovinare la festa.

L’altoatesino ha risposto presente quando doveva, trovato le accelerazioni di cui aveva bisogno e sconfitto il tedesco 6-3, 6-4, 3-6, 6-3 collezionando la vittoria numero 51 in un Major. Per lui al secondo turno ci sarà un interessante derby con Matteo Berrettini, bravo nel pomeriggio a superare Marton Fucsovics e i problemi alla schiena.

Wimbledon - Sinner ha bisogno di 4 set per battere Hanfmann: sarà derby con Berrettini

Sinner ha risolto i primi due turni di battuta ai vantaggi, impiegato qualche minuto per prendere confidenza con il Campo 1 e bussato alla porta di Hanfmann sul 2-1, ma il tedesco si è opposto con un servizio vincente.

Lo stesso non è accaduto nel sesto game, quando l’azzurro ha perfezionato un importante passante in corsa sulla palla break e di fatto archiviato il set. Sinner - nella seconda frazione - si è portato rapidamente in vantaggio spingendo con determinazione con il dritto, ma tentennato in più riprese al servizio.

Il 22enne di San Candido ha recuperato da 0-40 e cancellato altre due palle break sul 3-2. Una sfortunata caduta ha destato preoccupazione nel suo angolo: Sinner ha rassicurato tutti aggiungendo un due alla voce score. Hanfmann, senza più nulla da perdere, ha optato per una tattica super offensiva e sorpreso Sinner nel terzo guadagnando un inaspettato 4-0.

Il tedesco ha protetto la distanza messa tra sé e l'italiano e allungato la disputa. Un infinito game in apertura di quarto set ha ristabilito le gerarchie e conferito a Sinner quella fiducia di cui necessitava per tornare a dominare in scioltezza.

Wimbledon - Avanza anche Sonego. Niente da fare per Trevisan

Lorenzo Sonego sapeva di avere una ghiotta occasione una volta appreso l’esito del sorteggio. La speranza di prendere il posto della testa di serie numero 31 Mariano Navone - non proprio a suo agio sull’erba - e inserirsi in una parte di tabellone non impossibile si è trasformata in realtà grazie a una convincente prestazione.

Il piemontese non ha esitato e ha guadagnato il secondo turno - dove troverà Roberto Bautista Agut - affermandosi 6-4, 7-6( 2) , 6-4. Ha rischiato di salutare subito il torneo Alexander Bublik. Il kazako, che finora ha deluso le aspettative sui prati, si è salvato completando una clamorosa rimonta ai danni del giovane talento Jakub Mensik imponendosi 4-6, ( 2) 6-7, 6-4, 6-4, 6-2.

Martina Trevisan non è riuscita a invertire la tendenza negativa registrata nelle ultime partite disputate nel circuito maggiore, ma contro Madison Keys ha costruito le basi per poter tornare a esprimere quel livello di gioco che le ha permesso di raggiungere importanti risultati in carriera.

La giocatrice azzurra ha lottato fino all’ultimo punto e avrebbe probabilmente meritato il terzo set: a fare la differenza sono stati alcuni errori evitabili commessi nella parte finale del tie-break. Keys non si è scomposta e ha chiuso 6-4, 7-6( 4) .

Entrambe hanno avuto le proprie chance nel primo set: a sfruttarle ci ha pensato l’americana sul 3-3 collezionando poi due discreti turni di battuta. Trevisan ha rischiato subito di ritrovarsi sotto di due break nel secondo, ma ha reagito alla grande guadagnando un insperato tie-break.

Avanti 4-3 con due servizi a disposizione, Trevisan ha perso il controllo del dritto e la partita sul più bello. Naomi Osaka ha dovuto soffrire più del previsto contro Diane Parry. La giapponese sembrava in totale controllo - come dimostra il netto 6-1 - però l’avversaria ha deciso di ripagarla con la stessa moneta.

A decidere le sorti dell’incontro è stato un duro terzo parziale, che Osaka ha blindato 6-4. Avanzano Maria Sakkari, Marta Kostyuk, Daria Kasatkina e Diana Shnaider, brava a battere Karolina Pliskova dopo il titolo conquistato a Bad Homburg.

Emma Raducanu si è sciolta grazie al 7-0 collezionato nel tie-break e gestito bene il secondo set nella sfida con Renata Zarazua.