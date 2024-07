Wimbledon - Day 2: torna Novak Djokovic. In campo cinque italiani

L'esordio di Novak Djokovic dopo l'operazione subita al ginocchio destro lo scorso 5 giugno, il ritorno in campo della numero uno WTA Iga Swiatek e il possibile ultimo match dell'idolo di casa Andy Murray: il Day 2 di Wimbledon si preannuncia carico di emozioni.

Sul Campo Centrale dell'All England Club, come da tradizione, aprirà il programma alle ore 14:30 italiane la campionessa in carica. Marketa Vondrousova, non al meglio fisicamente, se la vedrà con Jessica Bouzas Maneiro.

Toccherà poi a Djokovic, che dovrà testare le sue condizioni in un match ufficiale e affronterà il qualificato Vit Kopriva.

Wimbledon - Day 2: tocca a Djokovic, Swiatek e Murray. 5 italiani in campo

Murray non ha ancora preso una decisione definitiva, ma la volontà di giocare almeno un'ultima volta ai Championships è troppo alta.

Lo scozzese si è sottoposto a un intervento alla schiena e sta facendo i conti con un problema alla gamba. L'obiettivo è provare ad essere competitivo contro Tomas Machac. Sul Campo 1, alle 14:00, Elena Rybakina sfiderà Elena-Gabriela Ruse; mentre Alexander Zverev, finalista al Roland Garros, troverà Roberto Carballes Baena.

Swiatek chiude con una interessante partita contro Sofia Kenin. Andrey Rublev e Jessica Pegula saranno impegnati sul Campo 2; Hubert Hurkacz sul Campo 3. Cinque gli italiani pronti a lottare per un posto al secondo turno: Lorenzo Musetti, Luciano Darderi, Flavio Cobolli, Luca Nardi e Lucia Bronzetti.

Nardi, Musetti e Darderi inizieranno in contemporanea alle 12:00 e affronteranno rispettivamente Tomas Martin Etcheverry sul Campo 4, Constant Lestienne sul Campo 7 e Jan Choinski sul Campo 17. Dopo Darderi ci sarà l'incontro tra Bronzetti e Leylah Fernandez.

Cobolli, infine, cercherà di battere Rinky Hijikata sul Campo 9 al termine delle partite di Alexei Popyrin e Marie Bouzkova.

