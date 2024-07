Wimbledon - Fognini avanza. Arnaldi fuori al 5° set. Cadono le prime teste di serie

Le ultime vittorie a Wimbledon risalivano a tre anni fa, nel 2021. Fabio Fognini è tornato a vincere in quel di Londra: una bella affermazione quella conquistata dal sanremese ai danni del francese Luca Van Assche (seguito da coach Vincenzo Santopadre).

Il ligure è partito fortissimo rifilando un netto 6-1 all'avversario, che ha sofferto le accelerazioni dell'azzurro. Partita decisamente più equilibrata dal secondo set: il 37enne ha dovuto annullare tre palle break in totale in altrettanti turni di servizio, ma è stato lui a trovare il break in un lunghissimo ottavo game.

Il guizzo gli ha permesso di servire con successo per il parziale, chiuso 6-3. Nel terzo il transalpino ha provato a reagire con un break ottenuto in apertura, ma Fognini ha saputo non demoralizzarsi e riportare tutto in parità sul 4-4.

Nel momento più importante è stato nuovamente Fabio a fare la voce grossa con un break decisivo sul 5-5, che lo ha portato a battere per il match, Opportunità concretizzata e secondo turno in cassaforte (7-5).

Una grande beffa per l'altro sanremese Matteo Arnaldi. Nonostante due set di vantaggio (7-6, 6-2) contro un poco continuo Frances Tiafoe fino a quel momento, il 23enne ha dovuto cedere al termine del quinto decisivo parziale.

L'italiano ha pagato dazio un calo dal terzo set e un rientro deciso nel match da parte dell'americano, che lo ha dominato per 6-1. Nel quarto set, dal 3-3, il tennista ligure si è nuovamente spento e ha rimediato due break ravvicinati a 15, dovendo disputare un quinto parziale (6-3).

L'americano ha continuare a giocare con scioltezza, non concedendo praticamente chances in risposta al rivale. Nella fase clou della battaglia (durata 3 ore e 12 minuti), Arnaldi ha ceduto la battuta nell'ottavo game e perso la contesa in quello successivo, nuovamente per 6-3.

Cadono le prime teste di serie

Grigor Dimitrov ha superato indenne l'esordio nella prestigiosa competizione inglese: dopo tre set il bulgaro si è imposto sul serbo Dusan Lajovic, che non predilige di certo questa superficie, col punteggio finale di 6-3, 6-4, 7-5.

Un buon inizio anche per Casper Ruud, che ha conquistato la prima vittoria sull'erba di questa stagione (nessun torneo di preparazione per lui) battendo l'australiano Alex Bolt per 7-6, 6-4, 6-4. Adesso il norvegese affronterà proprio Fabio Fognini.

Subito sconfitta la testa di serie numero 19 del tabellone: Nicolas Jarry, dopo la finale agli Internazionali d'Italia, ha dovuto arrendersi in tre parziali al canadese Denis Shapovalov (6-1, 7-5, 6-4). La bella sfida tra Jan-Lennard Struff e Fabian Marozsan ha premiato alla fine il tedesco dopo 4 set.