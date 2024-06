Aryna Sabalenka mette in dubbio la sua partecipazione a Wimbledon: "È frustrante"

Un infortunio alla spalla ha costretto Aryna Sabalenka a ritirarsi nel corso del match contro Anna Kalinskaya al WTA 500 di Berlino. Un infortunio che si è rivelato più grave del previsto e che sta condizionando l'attuale numero tre del mondo alla vigilia di Wimbledon.

La bielorussa ha spiegato che può fare qualsiasi cosa in campo, ma che il dolore torna a tormentarla ogni volta che serve. Sabalenka ha inoltre rivelato che esistono ancora delle possibilità che non sia in grado di scendere in campo ai Championships.

Sabalenka: "Non sono al 100% . È molto frustrante"

"Non sono al 100% . Si tratta di un infortunio alla spalla. È davvero un infortunio specifico e raro. Probabilmente sono solo la seconda o la terza tennista che ha subito un infortunio simile.

È molto frustrante. La cosa più fastidiosa è che posso fare qualsiasi cosa, posso allenarmi, posso colpire da fondo campo, ma ho difficoltà a servire. Non mi sento come se fossi infortunata - posso anche sollevare pesi - ma se mi chiedi di servire provo dolore" , ha detto Sabalenka durante il Media Day e nelle parole riportate dal sito ufficiale della WTA.

"Ho fatto una risonanza magnetica, tanta riabilitazione e tanti trattamenti. Stiamo facendo il possibile per essere pronti. Esordio a rischio? Esiste la possibilità, sì. È davvero frustrante. Non ho mai avuto a che fare con infortuni gravi nella mia carriera.

Le difficoltà che sto attraversando in questo momento sono tante. Direi che il mese scorso è stato davvero impegnativo per me. Ho lottato contro molti dolori diversi. È davvero dura da gestire, cercare di restare positivi e allo stesso tempo vedere la realtà. Ho ancora speranze però" .