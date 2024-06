Wimbledon - Day 1: Jannik Sinner e Alcaraz subito in campo. Esordio per 9 azzurri

Tutto pronto per lo spettacolo del torneo più antico al mondo. Si apre domenica la caccia al nuovo campione sull’erba di Wimbledon, con l’All England Club che sarà per due settimane la casa del grande tennis.

È stato ufficializzato l’ordine di gioco della prima giornata di gioco, e sono tanti i campioni attesi che scenderanno in campo. Il primo match sul centrale vedrà come protagonista il campione in carica Carlos Alcaraz, che inizierà la sua difesa del titolo contro l’estone Mark Lajal alle 14:30 ora italiana.

A seguire la padrona di casa Emma Raducanu sarà impegnata con Ekaterina Alexandrova, testa di serie numero 22. Terzo match sul centrale tra Coco Gauff, che a Wimbledon non è mai andata oltre il quarto turno, e Caroline Dolehide.

Gli occhi dei tifosi italiani sono puntati su Jannik Sinner, che chiuderà il programma del campo uno sfidando il tedesco Hanfmann. Il match del numero uno al mondo seguirà quelli tra Daniil Medvedev e Aleksandar Kovacevic e tra Aryna Sabalenka e la statunitense Emina Bektas.

La giornata di domenica, oltre al match dell’altoatesino, riserverà un programma zeppo di racchette azzurre. La numero 7 del ranking Wta Jasmine Paolini sarà impegnata contro Sara Sorribes Tormo nel secondo match sul Campo 3, più o meno in contemporanea a Matteo Berrettini, che proverà a conquistarsi un probabile derby al secondo turno con Sinner.

Il tennista romano affronterà Marton Fucsovics sul campo 12. Ad aprire la giornata a tinte azzurre saranno Matteo Arnaldi (impegnato alle 12 sul campo 15 con Frances Tiafoe) e Fabio Fognini (primo match sul campo 16 contro il tedesco Koepfer).

Nel pomeriggio spazio a Lorenzo Sonego contro la testa di serie numero 31 Mariano Navone (campo 5), Sara Errani contro Linda Noskova sul Campo 4, Mattia Bellucci, impegnato sul Campo 18 contro Ben Shelton e Martina Trevisan (campo 3 contro Madison Key)

I big match della prima giornata: in campo Ruud, Dimitrov e Paul

Programma ricchissimo e pieno di sfide intriganti quello della prima giornata dello Slam britannico.

Sul Campo 2 scenderanno in campo Grigor Dimitrov, Stan Wawrinka, Naomi Osaka e Victoria Azarenka. Casper Ruud e Tommy Paul impegnati sull’erba del Campo 3. Tra i match che potrebbero regalare spettacolo, da non perdere il derby francese tra Gael Monfils e Adrian Mannarino (Campo 18), la sfida che chiude il programma del Campo 12 tra le giovanissime Mirra Andreeva e Brenda Fruhvirtova (34 anni in due) e il match tra il next gen Jakub Mensik e Alexander Bublik (Campo 17).

Per scoprire il tabellone completo.